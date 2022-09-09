Все дети талантливы от рождения!

В новом учебном году за парты общеобразовательных школ сели почти 50 тысяч школьников, среди них чуть более семи тысяч первоклассников. А как обстоят дела в учреждениях дополнительного образования района? Сегодня на вопросы «В.в.» отвечает директор Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки, заслуженный работник культуры РФ Людмила БЕГАНСКАЯ.

– Людмила Александровна, вы готовы к приёму талантливых детей?

– Учебный год начался. И мы его открыли традиционным концертом, посвящённым Дню знаний. Также мы провели концерт, посвящённый детям, погибшим во время террористического акта в Беслане.

Что касается того, готовы ли мы к приёму талантливых детей, – отвечу утвердительно. Все группы полностью укомплектованы. По муниципальному заданию мы должны принять 1025 детей, но мы принимаем, как правило, больше, поскольку по разным причинам не все дети могут выдерживать ритм занятий и покидают наши стены. Школа искусств – не кружок художественной самодеятельности. Мы работаем по предпрофессиональным программам. 8 лет серьёзной творческой работы, сопряжённой с обучением в общеобразовательной школе, не каждому ребёнку по плечу. И тем не менее отмечу, что желающих обучаться в Школе искусств с каждым годом становится все больше, что приводит к усложнению творческого конкурса на платные и бюджетные места.

Мы исходим из того, что все дети, желающие учиться у нас, – талантливы по природе. Чтобы выбрать лучших из лучших, безусловно, нужен индивидуальный подход к каждому соискателю.

Сформированные школой комиссии по приемным испытаниям состоят из опытных преподавателей с высшей квалификационной категорией. Задача комиссий – выявлять наиболее одаренных детей в разных видах искусств. По итогам приёмных испытаний в школу зачисляются дети, наилучшим образом продемонстрировавшие свои творческие способности.

Рейтинг оценок определяется наибольшим количеством баллов. Если ребенок не прошёл по конкурсу, это вовсе не значит, что он неталантлив. Как правило, сказывается волнение поступающего, что зачастую не позволяет ему проявить на экзаменах свой творческий потенциал. Хочется надеяться, что в этом году ДШИ им. М.И. Глинки приобретёт талантливых и перспективных музыкантов, вокалистов, художников – тех, кто захочет в будущем связать свою жизнь со служением прекрасному.

– С какими учреждениями культуры вы взаимодействуете наиболее тесно?

– Во­первых, у нас налажено взаимодействие со всеми Детскими школами искусств им. М.И. Глинки по всей стране, составлены договоры о сотрудничестве. Мы обмениваемся опытом, делимся методическими наработками. К примеру, скоро в Екатеринбурге состоится профессиональная конференция, в работе которой мы примем активное участие. Тем более что один раз в квартал мы по видеосвязи обсуждаем с заинтересованными учреждениями культуры злободневные вопросы.

Во­вторых, мы на постоянной основе тесно сотрудничаем с Ленинградским областным колледжем культуры и искусства, с Музыкальным училищем им. Н.А. Римского­Корсакова, Художественным училищем им. Н.К. Рериха, с Педагогическим институтом им. А.И. Герцена, Университетом технологии и дизайна и другими. Отмечу, что две наши выпускницы по итогам Всероссийской олимпиады по видам искусств были без экзаменов приняты в это престижное заведение. Это – высокая оценка нашей работы и очень хороший результат. Я уже не говорю о том, что наших юных музыкантов с распростёртыми объятиями принимают в престижные музыкальные учреждения Санкт­Петербурга для дальнейшей учёбы.

Ну а наша гордость – ансамбль «Terra Inkognita» и хор «Рассвет» – всегда желанные гости на любых мероприятиях.

С 25 по 27 августа в Москве на Выставке достижений народного хозяйства проходил Первый международный детский культурный форум, куда вместе с шестью талантливыми ребятами из Ленобласти в качестве представителя Всеволожского района в направлении «музыкальное искусство» поехала наша Диана Логинова. Всего на форуме было 2000 ребят не только из России, но и из других стран. Согласитесь, не каждому повезёт встретиться с Сергеем Безруковым, Игорем Бутманом, Еленой Гагариной, Николаем Цискаридзе, а также пообщаться с министром культуры Российской Федерации Ольгой Любимовой и ребятами, которые представляли проекты, направленные на развитие культуры и поддержку детского творчества.

В это же время в Ивангороде открылся III Хоровой фестиваль Ленинградской области, где собрались хоры Ленинградской области и Северо­Западного региона. Стены древней крепости (которой в этом году 530 лет) стали красивейшими самобытными декорациями для большого музыкального праздника.

Невероятным было впечатление от сочетания музыкального исполнительства от русской классики до современного рока. Хор «Рассвет» (руководитель Глузд Татьяна Анатольевна) Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска принял участие в этой программе с сольным выступлением и в гала­концерте. Коллектив получил большой опыт работы с симфоническим оркестром Ленинградской области «Таврический» (главный дирижер – народный артист Кабардино­Балкарской Республики Михаил Голиков).

В период летних каникул мы проводили в школе мастер-классы, в которых наши воспитанники перенимали мастерство у профессиональных музыкантов, танцоров и исполнителей. Мы намерены в дальнейшем продолжать это перспективное направление.

Ну и, конечно же, мы не забываем, помимо занятий непосредственно творчеством, информировать детей о правилах безопасности. Время сейчас беспокойное. Мы приглашали в школу председателя Всеволожского отделения Красного Креста – Ирину Щербакову, которая рассказала о правилах личной гигиены и пользе вакцинации для профилактики коронавирусной инфекции. Преподаватели и обучающиеся в нашей школе благодарны лично ей за проведённую в школе дезинфекцию во время пика распространения инфекции.

Смею надеяться, что все дети, поступившие в этом году во Всеволожскую детскую школу искусств, получат достойное образование и в будущем будут радовать нас своими успехами.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО