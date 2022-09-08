Птица удачи Василия Метелькова

Корреспонденты нашей газеты отыскали настоящую страусиную ферму во Всеволожском районе. Причем в получасе езды от райцентра – в деревне Ваганово.

…Иногда говорят: «Жизнь – это «вдруг». То есть люди не знают, что с ними будет через час, год, 10 лет. Возможно, они правы. Нам действительно многое не дано предугадать. Военный летчик в отставке Василий Метельков даже не подозревал, что посвятит себя разведению страусов и созданию контактного зоопарка. Слава о фермерском хозяйстве прогремела на всю Ленинградскую область, а ее владелец стал обладателем многочисленных грамот и благодарственных писем. Награду за лучшее ветеранское подворье в 47-м регионе несколько лет назад Василию Николаевичу вручал губернатор Александр Дрозденко.

Страусы – это не только красивые перья

Честно признаюсь, когда предложили посмотреть на страусов, решила, что это розыгрыш. Но, войдя во двор Василия Метелькова, оторопела. Страусы! Живые! Да еще и ручные! Огромные сероватые птицы и все, как один, с большущими глазищами, длиннющими ресницами, высокой шеей и распирающим её самомнением. Вот это зрелище! Оказывается, страус единственная птица, у которой два пальца на ноге, в чем мы не замедлили убедиться.

Самые большие нелетающие «пташки» очень любопытные. Они сразу подбежали и, вытягивая шею, попытались выяснить, не принесли ли им чего-нибудь вкусненького. Не обнаружив желаемого, пощипали травку – дескать, ладно уж, мы не гордые. Один даже разрешил почесать его «за ушком», правда, без особого восторга.

Важная деталь: страусы не прячут головы в песок. Это, оказывается, миф. Его автор – древнеримский ученый и поэт Плиний Старший. В одном из своих трудов он писал: «Страусы считают, что, когда они засовывают голову и шею в землю, всё их тело со стороны кажется сокрытым». Европейцам эта история почему-то пришлась по вкусу. Отсюда и выражение «спрятать голову в песок», его употребляют по отношению к людям, которые предпочитают игнорировать проблему в надежде на то, что она как-нибудь рассосется сама.

– История нашей фермы началась в 2006 году, – рассказывает Василий Метельков. – Идея обзавестись страусиным хозяйством принадлежала моей супруге. Фантазии? Как бы не так! Удивительных птиц можно разводить не только в жарких странах. Были бы горячее желание да обширные знания. Тогда любые мечты-задумки нам по плечу. А не по плечо…

Штудируя умные книжки и интернет, супруга Василия Николаевича натолкнулась на познавательную статью о разведении этих птиц в Швеции. «Почему не попробовать поэкспериментировать и у нас?» – решила она. Сказано – сделано. Вместе с подругой они сели в машину и поехали… в Швецию. Сначала хотела купить инкубатор с яйцами. Но что-то пошло не так, и его не продали. Пришлось брать страусят. Так на ферме появились первые десять птенцов. А потом завезли ещё двадцать.

Мясо, богатое не только белком

Казалось, что совершенно невозможно было содержать таких крупных особей (взрослый страус достигает в высоту 270 см и весит 50 – 60 кг) на небольшом участке земли в 50 соток. Но страусоводы в начале пути не унывали. Написали бизнес-план, получили льготный кредит в размере 300 тысяч рублей, построили загон, оборудовали инкубатор. Наплодили страусов. Были уверены в успехе.

– Страусиное мясо богато белком и содержит мало холестерина, – говорит Василий Метельков. – Кроме того, огромным спросом пользуются яйца, перья и кожа, котирующаяся на мировом рынке наравне с крокодильей. Правда, времени потребовалось немало: окупилась ферма не сразу, да и сейчас накладно содержать хозяйство. Корма постоянно дорожают. Поэтому на ферме осталось всего шесть страусов.

…Они вальяжно ходят по двору, а от изнуряющей жары прячутся в загонах. В отличие от африканских теплолюбивых особей, эта разновидность птиц хорошо переносит холода. Живут они не тужат даже в Северной Америке, на высоте в 2000 метров. Морозоустойчивые, однако…

Оказывается, страусы едят всё, что плохо лежит. То черенок от лопаты клюнут, то поскребут клювом по известке на стене, то сетку «на зуб» попробуют… Беспокойные создания. Наверное, мамы-страусихи поголовно страдают нервными расстройствами из-за непоседливости своих чад. Но больше всего они любят грубые корма: люцерну, комбикорм, жмых, толченые ракушки моллюсков – для страусиного пищеварения очень полезно.

– Правда, эти обжоры могут проглотить гвоздь и погибнуть, – рассказывает Василий Николаевич. – А на нашем участке так много разных опасных колющих предметов! Не раз, копая землю, находили разные интересные артефакты: от утюга до изразцов для печей и каминов. Все это сейчас экспонаты небольшого музея на входе на ферму.

Побег из загона

– Раньше страусы так плодились – кролики позавидуют, – рассказывает ветеран. – Это притом что несутся, прямо скажем, они неважно. Не то чтобы им, лупоглазым, чего-то не хватает, нет. Просто природа у них такая. Но последние два года некоторые вообще не несутся. Хотя корма жуют отменные. Один страус в день съедает до шести килограммов зерновых кормов. Живут эти красавчики до 70 лет. Правда, пандемия плохо сказалась на хозяйстве. Разводить особей все сложнее и сложнее. Поэтому решил организовать наряду с фермой контактный зоопарк.

…Страусы уже знают, в чем заключается их миссия и, увидев человека с едой, на всех парах чешут к заборчику. Кстати, они свободно разгоняются до 80 км в час. Да, спортивная, однако, «зверюга»! А еще эти птички очень любят свободу, могут перепрыгнуть через ограду и убежать. Был случай, когда для поиска беглеца пришлось вызывать МЧС. Пропавшего страуса нашли и вернули счастливому хозяину.

…Вообще, с каждым словом и каждым последующим шагом по ферме с Василием Николаевичем становится ясно, что это его родное дело настолько для него важно и ценно, что ни сил, ни денег, ни любых других средств на него ему не жалко. Очень часто в разговоре вспоминается не так давно ушедшая любимая супруга и сын, которые активно поддерживали и работали над семейным делом. Их не стало, многое уже не так, но жизнь продолжается и ферма действует.

Смотришь на Василия Николаевича и понимаешь, что вот именно на таких-то людях и держится всё. В чем-то энтузиаст, в чем-то жесткий прагматик, в чем-то обычный и бессильный перед суровой правдой жизни человек.

Ирэн ОВСЕПЯН

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