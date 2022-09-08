Он создал поэму о Дальнем Востоке

10 сентября 2022 года Россия отметит 150-летний юбилей Владимира Клавдиевича Арсеньева. Путешественник, учёный, внёсший большой вклад в изучение географии, этнографии и природных ресурсов Дальнего Востока, талантливый писатель и педагог – всё это об одном человеке. За 30 лет своей разносторонней деятельности он заполнил белые пятна на карте новых земель нашей страны, рассказал миру о населяющих эту территорию народах. На собранные им сведения до сих пор опираются этнографы, биологи, гидрографы, геологи, археологи и просто путешественники, открывающие для себя прекрасный край у восточных берегов России.

Обозначим тезисно его вклад в изучение России.

Путешественник

Совершил десятки экспедиций в малоизученные районы Дальнего Востока, в том числе 20 раз пересек хребет Сихотэ-Алинь, исследовал Камчатку, Сахалин, Командорские острова, возглавил маршрут Советская Гавань – Хабаровск.

Исследователь

За 30 лет экспедиций собрал богатейшие материалы о южной части Дальнего Востока – о климате, флоре, фауне, полезных ископаемых, истории, перспективах дальнейшего освоения региона, а также о быте и традициях его коренных народов.

Географ

Во время путешествий вёл маршрутную съёмку и наносил на карту новые объекты – хребты, реки, озёра и т. д. Первым изучил горную систему Сихотэ-Алинь, описал рельеф Приморья. Открыл более 200 археологических памятников на юге Дальнего Востока.

Этнограф

Изучал традиции и культуру коренных народов Дальнего Востока. Провел перепись аборигенного населения Уссурийского края, собрал этнографическую коллекцию, написал монографию об удэгейцах (утрачена).

Учёный

Несмотря на отсутствие университетского образования, стал автором более 130 научных работ, которые способствовали развитию Дальнего Востока. Сферы научных интересов – не только география и этнография, но также статистика, геология, археология, картография, гидрография и метеорология.

Писатель

Повести «По Уссурийскому краю» и «Дерсу Узала» пережили более 150 переизданий и были переведены на 30 языков. Затем вышли в свет «В горах Сихотэ-Алиня», «Сквозь тайгу», «В дебрях Уссурийского края» и другие книги.

Указом Президента Российской Федерации от 01.11.2021 № 620 2022 год объявлен Годом празднования 150-летия со дня рождения великого путешественника, писателя и исследователя Владимира Клавдиевича Арсеньева.

В течение года по всей стране будут проходить масштабные мероприятия, посвящённые жизни и деятельности этого великого сына России.

Не останется в стороне и наш Всеволожский район.

Наш корреспондент побывал на одном из серии мероприятий, проведённых 7 сентября отделом обслуживания «Южный» Всеволожской межпоселенческой библиотеки, где под руководством библиотекаря Елены Юрьевны Цедрик вместе с пришедшими в этот день в библиотеку читателями совершил литературное путешествие – «Тропой Арсеньева». Путешествие было весьма захватывающим. Назовём лишь экспедиции, в которых участвовал великий путешественник:

Май – ноябрь 1906 г. Первая крупная экспедиция на Сихотэ-Алинь (совр. Приморский край).

Июнь 1907 – январь 1908 г. Вторая Сихотэ-Алиньская экспедиция (северная часть Приморского края).

Июнь 1908 – январь 1910 г. Юбилейная экспедиция (Хабаровский край).

Июнь – ноябрь 1911 г. Экспедиция по борьбе с хунхузами (китайскими бандитами). Северная часть Приморского края.

Апрель 1912 – январь 1913 г. Вторая экспедиция по борьбе с отрядами хунхузов (Приморский край).

Сентябрь – декабрь 1915 г. Экспедиция по борьбе с хунхузами (южная и центральная часть Приморского края).

Ноябрь 1917 – февраль 1918 г. Олгон-Горинская экспедиция (совр. ЕАО – Хабаровский край).

Июль – октябрь 1918 г. Экспедиция на п-ов Камчатка.

Июнь – сентябрь 1922 г. Экспедиция в Гижигинский район Охотско-Камчатского края.

Июнь – сентябрь 1923 г. Поездка на Камчатку и Командорские острова.

Май – октябрь 1926 г. Анюйская экспедиция (Хабаровский край).

Июнь – октябрь 1927 г. Экспедиция по маршруту Советская Гавань – Хабаровск (Хабаровский край).

Июль – август 1930 г. Инспекция отрядов, изучающих возможность прокладки железной дороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре.

Отметим, что в библиотеки Всеволожского района поступают книги о великих наших путешественниках, в том числе и о В.К. Арсеньеве.

В этот день на любовно подготовленной выставке собравшиеся смогли увидеть множество книг и материалов о великом путешественнике.

Не менее интересным оказался фильм о жизни и творчестве В.К. Арсеньева, созданный под руководством художественного руководителя КДЦ «Южный» Сергея Бражника молодым специалистом Евгением Онуфриевым. Желающие могут посмотреть эту интересную работу на сайте учреждения культуры.

Осталось лишь проинформировать читателей о том, где они в ближайшее время смогут узнать много нового и интересного о жизни великого путешественника:

г. Всеволожск, библиотека им. Ю.Г. Слепухина: 09.09.2022 г., «Арсеньев – путешественник и писатель» (книжная выставка);

г. Всеволожск, мкр Мельничный Ручей: 09.09.2022 г., выставка-портрет «Жизнь, отданная Дальнему Востоку». Обзор книги В. К. Арсеньева «По Уссурийскому краю»;

п. Токсово: 10.09.2022 г., выставка книг «Дальний Восток Владимира Арсеньева»;

г. Всеволожск, микр. Бернгардовка: 10.09.2022 г., книжная выставка «Арсеньев — исследователь Уссурийской тайги»;

Всеволожская детская библиотека: 16.09.2022 г., выставка-викторина «Жизнь, отданная Дальнему Востоку»;

п. Романовка: Выставка литературы и беседа у выставки: Дальневосточный Колумб: к 150-летию В.К. Арсеньева.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото: Межпоселенческая библиотека мкр «Южный»