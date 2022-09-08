Конкурный сезон в «Вента-Арене» закончился

Завершающим аккордом, под занавес окончания летнего стартового сезона, в минувшие выходные КСК «Вента-Арена» и Федерация конного спорта Санкт-Петербурга, во Всеволожском районе устроили настоящий праздник для любителей конного спорта.

Прошли Всероссийские соревнования на Кубок «Вента-Арена», финал Кубка Санкт-Петербурга и Кубок «Вента-Арена» среди любителей. Более 50 спортивных пар выходили на боевое поле.

В числе победителей оказались два спортсмена из Всеволожского района. Александр Белехов (КСК «Вента» стал лучшим в Кубке Санкт-Петербурга, а Илья Локтионов (КСК «Приор», тренер Евгения Шарипова) оказался сильнейшим во Всероссийских соревнованиях среди юношей.

Александр СОРОКИН