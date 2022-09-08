Безопасность с юных лет

Занятия для детей дошкольного и младшего школьного возраста по теории и практике безопасного поведения на автодорогах в рамках проекта «Юный водитель» прошли в поселке Романовка.

На несколько часов территория возле храма Александра Невского превратилась в автогородок с парком детских электромобилей, самокатов и велосипедов. Воспитанники местной воскресной школы в игровой форме получили не только теоретические, но и практические навыки безопасной езды на «детских» транспортных средствах, узнали основы Правил дорожного движения.

Кроме транспорта, площадка проекта «Юный водитель» включает в себя дорожную разметку, пешеходные переходы, дорожные знаки, настоящие светодиодные светофоры. На площадке есть островки безопасности для подвижных игр, расставлены столы и скамейки для отдыха и настольных игр по ПДД. С детьми занимаются волонтеры, аниматоры, а также администраторы, обучающиеся в педагогических вузах или имеющие высшее педагогическое образование.

Главная задача проекта «Юный водитель» состоит в профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и привития детям основ безопасного поведения на дорогах и в транспорте. Уже несколько лет проект является победителем Фонда президентских грантов, также получал субсидию «Грант Губернатора Ленинградской области».

Следующее занятие, кстати, абсолютно бесплатное, пройдет в посёлке Лесколово 10 сентября.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото группы в ВКонтакте: Проекты «Юный водитель» и «Юный велосепедист»