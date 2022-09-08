Акция, посвященная Дню памяти блокады Ленинграда, прошла во Всеволожске

8 сентября 1941 года для каждого ленинградца стало роковой и очень памятной датой. В этот день пал Шлиссельбург – последний оплот, не дававший замкнуться кольцу блокады вокруг Ленинграда. 872 дня город и прилегающие к нему районы голодали, будучи отрезанными от «Большой земли».

Во многих местах Санкт-Петербурга и Ленинградской области сегодня со скорбью вспоминают эту дату. На Румболовской горе во Всеволожске у мемориала, входящего в Зеленый пояс Славы, собрались представители властных структур и общественных объединений района и города, чтобы вместе вспомнить о горьких событиях тех дней и о героической стойкости ленинградцев, не сломленных врагом. Техническую и творческую часть организации акции памяти взяли на себя сотрудники и творческие коллективы КДЦ «Южный». Под звуки песен военных лет о Ленинграде и Дороге жизни общественное пространство заполнялось всеволожцами. В 14 часов ведущая мероприятия Ольга Костинец объявила о начале акции, предоставив слово руководителю Всеволожского района Вячеславу Кондратьеву. Он сказал:

– С первого дня блокады Всеволожск находился в самом центре блокадного кольца, и лишь узкая дорога через Румболовскую гору связывала голодающий и замерзающий город с «Большой землей». Почти 900 дней всеволожцы так же героически боролись за жизнь и приближали победу в той страшной войне. И сегодня мы склоняем головы перед стойкостью и мужеством всех, кому пришлось пережить те страшные годы. Мы с благодарностью вспоминаем и бережно храним память о всех павших за победу над фашизмом.

Сегодня роковая дата пришлась на рабочий день, и многие не смогли принять участие в акции. Почтить память о роковых событиях 1941–1944 годов пришло более 100 человек, в числе которых были школьники, военные и все, кто не мог пропустить мероприятие. Слушая выступающих, многие едва сдерживали слезы. Даже дети, далекие от тех событий, читали стихи так, что, казалось, они тоже прониклись трагической горечью блокадной памяти.

И вот микрофон перешел в руки председателя районной общественной организации «Общество «Блокадный детский дом» Розе Субботиной, которая рассказала об ужасах блокады, выпавших на долю детей.

– С первых дней войны большинство взрослых ушли на фронт, другие трудились, укрепляя рубежи обороны. А заводы и фабрики должны были производить продукцию для фронта, для победы. За станки встали подростки и дети. Но вскоре добровольцами на фронт отправились все, кто мог держать оружие в руках, оставив производство танков, снарядов и пушек на самых младших. Изможденные голодом дети по 15–16 часов стояли у станков в холодных заводских цехах. Это был беспрецедентный подвиг, не поддающийся пониманию, – поделилась своими переживаниями Роза Николаевна.

В память о блокаде дети зажгли «свечи памяти», а танцевально-хореографическая группа «Грани» из КДЦ «Южный» исполнили композицию, посвященную тем трагическим событиям. Акция закончилась минутой молчания, возложением цветов и венков. А настоятель храма Святой великомученицы Варвары Олег Патрикеев провел молебен о жертвах блокады.

Александр СОРОКИН