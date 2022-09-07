Чужого горя не бывает

Трогательной была акция, которая прошла 3 сентября во Всеволожске, на Румболовской горе. Она называлась «Наш мир без террора» и была посвящена Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

В нашей стране этот день отмечают регулярно начиная с 2005 года. Дата привязана к теракту в Беслане, который случился с 1 по 3 сентября 2004 года. Это было чудовищное преступление. Нелюди удерживали в школе Беслана более 1100 заложников: маленьких детей, их родителей и учителей. Большинство из мирных граждан удалось спасти, но 333 человека погибли. Теперь в этот день по всей стране проходят траурные митинги, зажигаются свечи и возлагаются цветы к памятникам.

Акция «Весь мир без террора» во Всеволожске состоялась возле памятника ещё одному бесчеловечному террористическому акту. Мемориал называется «Сад памяти», он посвящён жертвам катастрофы над Синайским полуостровом. 31 октября 2015 года самолёт с туристами из Шарм-эль-Шейха вылетел в Санкт-Петербург. Среди них были жители Всеволожского района, много детей. Однако, когда самолёт пролетал над Синайским полуостровом, на него обрушилась террористическая атака. 217 пассажиров и 7 членов экипажа погибли. Теперь это считается самая массовая гибель граждан России в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации.

К сожалению, приходится признать, что терроризм дошёл до России. Время ослабляет память, однако эти трагедии забывать нельзя. Назовем самые громкие теракты, которые произошли на территории нашей страны. 1995 год – захват больницы в городе Буденновске. Погибли 129 человек. В 1999 году по очереди прогремели взрывы в многоэтажных жилых домах в четырёх местах: в Москве (на улице Гурьянова и на Каширском шоссе), в Буйнакске и в городе Волгодонске Ростовской области. В 2000 году взрыв потряс подземный переход на Пушкинской площади в Москве. В 2002 году – громкий теракт в Москве, в здании Театрального центра на Дубровке – «Норд Ост». 2003-й год был взорван электропоезд, следующий по маршруту «Кисловодск – Минеральные воды». В 2004 году террористы осуществили взрыв в поезде Московского метрополитена на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецекая». 1 сентября произошёл захват школы в Беслане (Северная Осетия – субъект Российской Федерации). 2009 год – теракт в Назрани (Республика Ингушетия – субъект Российской Федерации). В 2010 году террористы организовали крушение поезда «Невский экспресс». В 2011 году произошёл взрыв на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры» города Москвы. 24 января 2012 года в аэропорту Домодедово подорвал бомбу террорист-смертник. 29 декабря 2013 года – двойной теракт: в здании Волгоградского железнодорожного вокзала и в волгоградском троллейбусе. 3 апреля 2017 года – взрыв в метро Санкт-Петербурга. Он произошёл на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Пострадали 103 человека, 16 из них погибли. Среди погибших и пострадавших есть жители Всеволожского района.

И наконец, в наши дни террористы вновь напомнили о себе. 20 августа 2022 года в результате теракта погибла российская журналистка и политолог Дарья Дугина. Все эти события упоминались на акции «Мир без террора».

На мероприятии выступил начальник отдела по муниципальной безопасности администрации Всеволожского района А.Н. Алексеев. Он заявил: «Главное наше оружие против терроризма – это бдительность, сплоченность, неравнодушие». И напомнил, что в День солидарности в борьбе против терроризма мы должны вспоминать не только жертв террористических актов, но и военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга по пресечению актов терроризма.

Заупокойную литию отслужил клирик храма Спаса Нерукотворного Образа на Дороге жизни священник Димитрий.

Дарья Ваганова исполнила песню, посвящённую детям Беслана, «Мама, хочется жить». ТСК «Дуэт» исполнил танцевальную композицию. Юные артисты из «Театра в миниатюре» читали стихи.

Прозвучали отрывок из стихотворения «В Беслане они расстреляли Христа», а также слова о том, что самое страшное, что может произойти на Земле, – это расстрел беззащитных детей. И что нам надо всем миром поставить крепкий заслон терроризму.

Прошла торжественная минута молчания. Все участники мероприятия возложили цветы к мемориалу «Сад памяти».

Организатором акции «Наш мир без террора» выступила администрация Всеволожского района.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА