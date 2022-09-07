Талант, оптимизм и творчество

Подведены итоги регионального этапа смотра-конкурса «Ветеранское подворье», проходившего в этом году 6 сентября в городе Тосно. Делегация Всеволожского района – впрочем, как и всегда, – приняла самое активное участие в конкурсной программе, отправив на областной смотр лучших представителей сообщества садоводов-любителей.

Финал порадовал участников и гостей грандиозным размахом, яркими красками и изобилием продукции, выращенной и произведенной на ленинградской земле. Креативный дизайн демонстрационных стендов, причудливые формы и невероятные размеры овощей, экзотические фрукты, любовно выпестованные заботливыми руками ветеранов, уникальные предметы декоративно-прикладного творчества и искрометная концертная программа – всё вместе сложилось в настоящий праздник, которым правит созидательный труд. Талант, оптимизм и творческое долголетие – вот основные составляющие движения «Ветеранское подворье».

«Наш замечательный конкурс стал популярным не только в Ленинградской области – его восприняли и с удовольствием «перехватили» другие регионы страны, – отметила вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк. – Ведь речь идёт не просто о саде и огороде. Важна душа человека и преемственности: связь поколений, воспитание детей и забота о старших. Это конкурс ярких эмоций, общения и поддержки».

С благодарностью за труд и поздравлениями с отличным урожаем к финалистам обратились также председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей Бебенин депутаты Государственной Думы Светлана Журова и Сергей Яхнюк, председатель региональной общественной организации ветеранов Юрий Олейник.

Ну а нам осталось лишь поздравить наших земляков, чей труд по итогам садоводческого года был высоко оценен специальной конкурсной комиссией.

В номинации «Лучшее ветеранское подворье» благодарность получила Екатерина Пречистенская из Лесколовского поселения, а в числе победителей в номинации «Лучший овощевод» был назван Александр Иванов, представлявший Рахьинское поселение.

Поздравляем!

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Совета ветеранов Всеволожского района