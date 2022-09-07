Неформальный путеводитель по ярмарке «Агрорусь-2022»

Целую неделю (с 26 августа по 4 сентября) на огромном пространстве КВЦ «Экспофорум» проходила XXI Международная выставка-ярмарка «Агрорусь». Выставка новейших достижений в сфере технологий и организационных решений, ярмарка-долгожитель, пережившая все катаклизмы новейшей российской истории и делами доказавшая свою жизнеспособность и необходимость. Традиционно поддержку Агропромышленной выставке оказывают Министерство сельского хозяйства РФ, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, правительство Ленинградской области, правительство Санкт-Петербурга и две Торгово-промышленные палаты – РФ и Ленинградской области.

Вот краткие итоги работы «Агроруси-2022»: более 400 компаний-участников из 7 стран и 34 регионов России разместили свои экспозиции на площади свыше семи тысяч кв. метров. Проведено более 1400 переговоров в Центре деловых контактов, состоялось 39 мероприятий – круглых столов, дискуссий, в которых участвовали пять тысяч специалистов из разных производственных сфер. Почти сто золотых медалей Министерства сельского хозяйства вручили победителям конкурса, проходившего в шести номинациях.

Среди постоянных участников и многократных победителей выставки-ярмарки, награжденных «Золотыми медалями» «Агроруси» – наши земляки, признанные мастера своего дела и лидеры производства, о которых мы не раз рассказывали на страницах нашей газеты. Несомненно, одно из главных и самых ярких мероприятий ярмарки – День Ленинградской области, на котором традиционно побывали наши корреспонденты и сегодня делятся своими впечатлениями.

«Агрорусь» – это всегда праздник и для горожан, и для жителей Ленинградской области, в том числе для ближнего и дальнего зарубежья. Возможность обменяться мнениями, получить новый опыт, оценить перспективы развития и дальнейшего сотрудничества – все это выставка-ярмарка «Агрорусь». Действительно, так получается, что это старейшая ярмарка на всем постсоветском пространстве, пережившая перестройку и развал Советского Союза, закаленная в боях и сражениях «за место под солнцем», и самое главное – заслужившая любовь и признание всех, кто хотя бы однажды попадал в ее жаркие объятия. Потому что ярмарка – это не только пространство для купли-продажи, но ещё и праздник.

А День Ленинградской области – это всегда двойной праздник, как сказал на открытии выставки-ярмарки губернатор Санкт-Петербурга А.Д. Беглов: «Как все пути ведут в Рим, так все наши пути из Санкт-Петербурга ведут в Ленинградскую область, а из Ленинградской области – в Санкт-Петербург. Мы не просто соседи, мы едины и неделимы».

И конечно, добрыми песнями, зажигательными танцами открывала «Агрорусь» День Ленинградской области и на этот раз. Но нынче получилось вдвойне интересно: Праздник Ленинградской области растянулся на несколько дней. 31 августа в официальном открытии выставки принимали участие оба губернатора: и Санкт-Петербурга, и Ленинградской области. Было официальное представление выставочных экспозиций всех районов области, их традиционный обход А.Ю. Дрозденко, было и традиционное представление района в виде своеобразной визитной карточки. А 2 сентября состоялся, скажем так, плановый День Ленинградской области, и это был опять двойной праздник, потому что тогда же решили отметить и День садовода, и наградить победителей – садоводов-огородников, вырастивших небывалые урожаи, любителей экзотических фруктов и овощей и авторов самых красивых балконов.

Многочисленным гостям, покупателям и просто людям, интересующимся тенденциями развития современного сельского хозяйства, было на что посмотреть, чему удивляться, с кем поговорить и, конечно, с кем сфотографироваться на память.

Например, экспозицию нашего, Всеволожского района украшал новенький трактор – специальный приз лучшего пахаря России, победителя Международного конкурса пахоты Александра Дерюгина, а рядом с трактором стоял и сам чемпион, как говорится, в полный рост. Понятно, что это только копия героя, выполненная современными выразительными средствами. Но знакомые чемпиона утверждают, что копия точная.

– Пожалуйста, можно сфотографироваться с чемпионом на память, – предлагает хозяйка экспозиции Екатерина Ковторова всем, кто подходит к экспозиции района. – Александр разрешил.

Екатерина Александровна, начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации Всеволожского района, с удовольствием показывает экспозицию, где представлено всё, чем богат наш район. Знаменитое «Молочко» Гаро Мнацаканяна (кстати, неоднократно награжденного золотыми медалями «Агроруси»), не менее знаменитый «Кузьмоловский хлеб», свежие овощи родного края, которые выращивают в теплицах хозяйства «Выборжец», козьи сыры «Приневского».

– А вот смотрите, – показывает Екатерина очередное зримое чудо. – Когда мы открывали ярмарку, грибочки из теплиц «Приневского», представленные в этой витрине, были не больше пуговицы, крошечные совсем, а за эти дни как выросли!

Грибы приветливо смотрят на нас из-за стекла, плывут в космической невесомости баклажаны и огурчики, помидорчики и лучок – подвешенные на невидимых лесках овощи действительно как бы парят в воздухе, – картина впечатляет, но на самом деле происхождение всех этих продуктов – вполне реальное, земное и рукотворное. А Ковторова продолжает неформальное знакомство с героями труда и авторами выставочной экспозиции:

– Придумала и создала нынче нашу межпланетную галактическую станцию на выставке наш дизайнер из города Всеволожска Ольга Альпатова, а мы, конечно, все помогали осуществить идею. Здесь, на стендах, – вся информация по истории рождения, становления, жизни и деятельности наших хозяйств. У нас стабильно высокие результаты по всем показателям, у нас лучший пахарь страны, механизатор ЗАО «Приневское», о котором мы уже говорили, – Александр Дерюгин, и неоднократно в животноводческом конкурсе «Белые ночи» побеждали наши бурёнки. У нас самые красивые коровы. Наши предприятия АПК самые лучшие по итогам прошлого года, в этом году ещё рано подводить итоги, но надеюсь, мы справимся с уборкой, несмотря на то, что такие зарядили дожди.

Все, с кем нам довелось побеседовать в тот день, – кстати, на редкость погожий и теплый, как бы «вырванный из контекста непогоды в связи с Днем Ленинградской области», как сказал в приветственном слове генеральный директор КВЦ «Экспофорум» С.Г. Воронков, – все, как один, отмечали при внешних негативных обстоятельствах небывалый урожай зерновых и прочих культур. Как будто бы сама природа поддерживает и идет наперекор этим самым внешним обстоятельствам.

Вот в экспозиции со скромной вывеской «Федеральное учреждение «Центр оценки качества зерна» обращают на себя внимание матрёшки. Одни из основных символов России выстроены по росту, у каждой в руках, если так можно выразиться, то, чем может гордиться наша страна: у одной сноп пшеницы, ржи, у другой – кукуруза, подсолнечник, есть матрешка с букетом цветущей гречихи и с рапсом. Альбина Ханцерова, начальник отдела внешних связей Центра, дает необходимые пояснения: «Они разные по размеру, потому что показывают, сколько мы экспортируем того или иного зерна. «Мы представляем государственное учреждение «Центр оценки качества зерна и продуктов его переработки». То есть проводим анализ продукции, и не только зерна, кормов, но и комбикормов и почвы на различные параметры безопасности. Это очень важно, без нашего сертификата качества и безопасности продукт на рынок не попадет», уточняет она.

Назвала Альбина и цифры. Весьма впечатляющие: в прошлом году наша страна поставила на мировой рынок только пшеницы 25 миллионов тонн, ржи поменьше, но тоже очень серьёзный объём. В этом году, по предварительным подсчетам, пшеницы будет поставлено на мировой рынок до 35 миллионов тонн и выше.

«Хлеб, конечно, всему голова» – кто бы спорил. Но без капусты, свёклы и моркови щи не сваришь. С борщевым набором, судя по всему, в нашем регионе тоже всё в полном порядке. В том числе благодаря энтузиастам урожайных шести соток.

Приветствуя эту «армию тружеников» земли ленинградской, начальник управления садоводства и огородничества Санкт-Петербурга А.В. Лях отметил, что за последние годы роль этих самых «соток» выросла настолько, что трудно сказать, где кончается город и начинается садоводства, то есть земля Ленинградской области. Более полутора миллионов горожан на летне-весенний период меняют городские квартиры на дачные домики, из них только пенсионеров миллион. 550 тысяч детей отправляются вместе с родителями на летнее время на дачи. В связи с этим возникают дополнительные проблемы с дорогами, снабжением и медицинской помощью.

И вот хорошие новости: определен и составлен список подъездных дорог, которые будут построены в первую очередь. Финансирование на 80 процентов обеспечит бюджет Санкт-Петербурга и 20 % будет финансировать Ленинградская область. Построено 42 новых медицинских пункта непосредственно на территориях СНТ, оказана медицинская помощь более чем 70 тысячам человек, проживающим в садоводствах в летнее время. И, как никогда, в эти медицинские пункты требуются специалисты, для которых созданы все условия не только для работы, но и для проживания.

Кстати, подобное государственное учреждение, то есть управление по делам садоводства и огородничества, – приоритет нашего региона. В других – подобных организаций нет. Более того, в прошлом году Законодательное собрание СПб официально учредило День садовода в нашем регионе. И в последнее воскресенье последнего месяца лета, то есть 26 августа, армия ленинградских садоводов отмечала свой, можно сказать, профессиональный праздник.

На Дне Ленинградской области этих неутомимых, талантливых и очень творческих людей тоже поздравляли и награждали. Дипломы, награды – лучшим из лучших, тем, кто вырастил небывалый овощ или фрукт – кто заморский, кто просто гигантский, другие сделали из своего балкона истинное произведение искусства. Все молодцы. А есть и такие умельцы, кто простым подобием скальпеля, хотя этот предмет называется «тайский нож», делают из обыкновенного кабачка, моркови, свеклы и даже капусты настоящее произведение искусства. Этот достаточно новый вид творчества уже довольно широко представлен на всех наших ярмарках, тем более на «Агроруси». Называется он карвинг, и на наших глазах мастер карвинга Лариса Викторовна Войскова изобразила на кабачке дивный узор из цветов и листьев, среди которых не затерялся и символ «Агроруси»: трактор и спелые колосья пшеницы. Красиво получилось, очень неформально и талантливо.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА