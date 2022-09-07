В знаниях – сила

В минувшую пятницу в Петербурге завершился Четвертый просветительский марафон, организованный Российским обществом «Знание». Тема марафона – «Сделано в России!», мероприятие было приурочено ко Дню знаний и началу нового учебного года.

Одним из ведущих столь масштабного события стал ученик 9 класса МОБУ «Агалатовская СОШ» Владимир Данилов. Вову пригласили быть ведущим по рекомендации Лиги юных журналистов. Он давно и серьезно увлекается тележурналистикой, работает как в кадре, так и за кадром. Сегодня Владимир сам рассказывает об основных событиях этих трех дней.

«Марафон проходил в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Петропавловске-Камчатском и даже в Луганской Народной Республике. Открыл мероприятие Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя Администрации Президента РФ. В первый день в Санкт-Петербурге выступили генеральный директор соцсети «ВКонтакте» Мария Краснова, совладелец «Максидома» Мария Евгевич, генеральный продюсер RuTube Давид Кочаров и многие другие.

Зрители слушали лекции о разных отраслях технологий: инженерное образование, DIY, авиационная электроэнергетика. А ещё школьники и студенты могли поучаствовать в викторине «Самый умный», где нужно ответить на 20 вопросов и, в зависимости от результатов, получить приз. Так, например, разыгрывался смартфон, большая и маленькая «умная» колонка и, конечно, мерч. Викторина проходила каждый день в эфире РО «Знание» в соцсети «ВКонтакте».

Во второй день в студии были уже новые гости. Например, директор по стратегии NTechLab Сергей Мартынов провел открытый диалог и обсудил с аудиторией, как видеотехнологии помогают государству.

К слову, о государстве. На марафоне выступил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Вы – будущее нашей страны. Нам нужно помогать вам раскрыть свой потенциал, чтобы вы чувствовали, что востребованы в своей стране, что вы ей нужны. В Ленинградской области есть коворкинги, где ребята могут раскрыться. Главное, нужно учить вас не бояться брать на себя ответственность, и в этой связи я считаю правильным поддерживать молодёжные инициативы грантами», – сказал Александр Дрозденко.

Напомню, что второй день марафона проходил в День знаний. В честь этого праздника Владимир Путин провел открытый урок в Калининграде. Урок транслировался на площадки марафона.

Третий день марафона собрал наибольшее число зрителей в зале. День был посвящен космическим технологиям и достижениям в медицине, но говорили и об агропромышленности, и даже о 3D-технологиях. В гостях побывали Олег Мансуров, Елена Батурина и другие авторитетные спикеры.

За три дня марафона на четырёх площадках побывало более 200 спикеров, а трансляции собрали в общей сложности более 140 миллионов просмотров.

На протяжении всего времени организаторы, ведущие и спикеры оставались верными главному принципу марафона: просто о сложном! Мы убедились, что в знаниях – сила!

По материалам информационно-медийный центра «Школьный квартал»

Подготовила Светлана ЗАВАДСКАЯ