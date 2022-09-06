3 и 4 сентября прошел ежегодный праздник «День крепости Орешек»

В этом году активно проводятся мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения Петра Великого. Не осталась в стороне и крепость Орешек, что стоит на острове Ореховом, в истоке Невы. Традиционный фестиваль, ежегодно проходящий на острове, был посвящен славной дате — 320-летию штурма крепости Нотебург войсками Петра I.

Организаторами мероприятия была подготовлена обширная программа – выступления фольклорных ансамблей, экскурсии, выставка оружия, разнообразные мастер-классы и ярмарка народных промыслов. Но ключевым моментом фестиваля, безусловно, стала историческая реконструкция. Исторические клубы подготовили театрализованные постановки и представили как одиночные поединки, так и групповые сражения.

Все гости праздника имели возможность пройти рекрутский набор и принять участие в реконструкциях исторических сражений. Можно было записаться в любой из понравившихся полков – стать стрельцом или мушкетером, пикинером или кавалеристом. «Новобранцы» получили элементы военной формы, прошли инструктаж по владению оружием и строевой подготовке. А самое главное – приняли участие в «штурме крепости». Несмотря на погоду, праздник прошел ярко и очень интересно.

Фото Антона ЛЯПИНА

Наша справка

Древняя русская крепость Орешек (в русских летописях город Орехов) была основана новгородцами в 1323 году. В течение 90 лет, с 1612 по 1702 год, Орешек принадлежал Швеции.

Крепость Орешек была вновь возвращёна России в ходе Северной войны. Русское войско под командованием Бориса Шереметева 27 сентября (8 октября) 1702 года осадило крепость. Штурм состоялся 11 (22) октября 1702 года после продолжительной бомбардировки и продолжался 13 часов. Во время сражения русские воины проявили необыкновенное мужество. Пётр I лично участвовал в осаде.

«Правда, что зело жесток сей орех был, однако же, слава Богу, счастливо разгрызен…»

По указанию государя крепость была переименована в Шлиссельбург, что означает «Ключ-город».