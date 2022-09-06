Форум педагогов

На II Всероссийский форум классных руководителей отправятся трое учителей из школ Всеволожского района. Всего же Ленинградская область будет представлена двенадцатью педагогами из разных уголков региона.

На участие в форуме было подано 64 тысячи заявок, и только 1300 человек смогли успешно пройти конкурсные испытания. В их числе – Татьяна Белакова из Сертолово, Светлана Короткова из Юкков и Анна Макаренко из Лесколово.

«Общение с единомышленниками, знакомство с новыми интересными технологиями — большой плюс для педагогов, которые отправятся на форум, их коллег и учеников. Поздравляю всех, кто вышел в финал. Уверена, что после возвращения наши классные руководители поделятся важной информацией и будут применять в своей работе лучшие практики», ― отметила председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва. Всероссийский форум классных руководителей состоится в октябре 2022 года.