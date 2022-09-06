Мультицентр – ты наш дом! Мы с тобой – навсегда!

Уникальное Государственное автономное нетиповое профессиональное образовательное учреждение Ленинградской области «Мультицентр социальной и трудовой интеграции», учреждённое Комитетом общего и профессионального образования 47-го региона и начавшее работу в сентябре 2015 года во Всеволожске, торжественно отметило семилетие.

Это единственное в своём роде образовательное учреждение не только в Северо-Западном регионе, но и во всей России, представляющее единое пространство, предназначенное для социализации, профессиональной подготовки и последующего трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья. Не погрешим против истины, отметив, что создание и успешное функционирование этого учреждения возможно только при постоянной поддержке и заботе государства и правительства Ленинградской области…

Ежегодные встречи выпускников и преподавателей Мультицентра уже стали доброй традицией. Каждый год здесь расцветают улыбки, цветы, эмоции бьют через край!

И этот год не стал исключением. 5 сентября на территории Мультицентра прозвучал Гимн Российской Федерации, и к собравшимся на праздничную линейку сотрудникам, выпускникам прошлых лет, обучающимся, деловым партнёрам и почётным гостям обратилась председатель Комитета Вероника Ивановна Реброва: «Семь лет назад открылся наш новый дом, который за это время стал уютнее и краше. Благодаря усилиям большой, дружной, профессиональной команды было подготовлено более 1300 выпускников, которые в настоящее время трудятся в Ленинградской области. Это стало возможным благодаря желанию и усилиям многих людей, а также благодаря вере и надежде на новую и деятельную жизнь, объединивших силы и ресурсы для достижения общей цели. Все мы – педагоги, специалисты, воспитанники Мультицентра – одна семья. Я благодарю всех вас за вашу кропотливую и непростую работу, за ваши чуткость и терпение, мудрость и соучастие. Впереди у нас ещё не одно испытание, но мы преодолеем их. Удачи вам, творческих и профессиональных успехов и реализации поставленных задач!»

Под аплодисменты собравшихся Вероника Ивановна вручила Почётные грамоты Комитета общего и профессионального образования Кузнецовой Марине Вячеславовне – преподавателю по профессии «Оператор электронно-вычислительных машин» и Прокофьевой Любови Леонидовне – воспитателю отделения «Учебное проживание».

Тёплые слова в адрес собравшихся на торжественную линейку сказали председатель Комитета по труду и занятости населения Ленинградской области Астратова Алла Юрьевна и председатель Комитета по социальной защите населения Толмачёва Анастасия Евгеньевна.

Но праздник, он на то и праздник, чтобы люди радовались… Этому способствовало зажигательное выступление обладателя Гран-при всероссийских и международных конкурсов Образцового коллектива «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица».

Собравшиеся отметили, что Мультицентр является неотъемлемой частью Команды 47, которая ежедневно прирастает новыми соратниками и друзьями. Учитывая то, что текущий год объявлен в Ленинградской области Годом этой социально значимой общности неравнодушных людей, которые, несмотря на разницу в возрасте, образовании или профессии, едины в стремлении сделать лучше и краше Ленинградскую область, – подобное сообщество трудно переоценить.

Об этом и многом другом сказал собравшимся Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Сергеевич Шабанов. Завершив своё выступление, он наградил Почётной грамотой Миллер Юлию Сергеевну – заместителя директора по учебно-воспитательной работе и Бехтереву Елену Владимировну – социального педагога отделения по учебно-воспитательной работе.

Ему вторила председатель комитета по образованию администрации Всеволожского района Ирина Петровна Федоренко, которая нашла нужные и важные слова, соответствующие этому значимому событию.

Овациями встретили собравшиеся выступление директора Мультицентра Ирины Григорьевны Дрозденко, отдавшую много сил и душевного тепла для того, чтобы в современном и светлом здании учреждения царили любовь и соучастие.

– В этом уникальном учреждении занимаются не только вопросами профессионального обучения, но и социализацией, медицинским сопровождением и в целом – жизнеустройством выпускников, включая свадьбы и крестины. Мультицентр – «продукт» новых социальных технологий, своего рода министерство, решающее одновременно массу практических задач, комплектующее специалистов «под ключ». Эту региональную модель профессиональной реабилитации людей с инвалидностью, с полным на то правом, можно считать системным решением, – отметила Ирина Григорьевна.

Почётными грамотами и Благодарственными письмами Мультицентра были отмечены многие благотворители и работники учреждения, после чего выпускники и обучающиеся торжественно произнесли Клятву воспитанника.

Завершилось мероприятие торжественной передачей знамени. Из рук выпускника 2018 года – Игоря Владимировича Кириллова, победителя Специальной олимпиады в Казани в 2020 году, помощника зоотехника фермерского хозяйства «Муслим» Гатчинского района, знамя принял обучающийся Мультицентра Алексей Павлов, воспитанник Новгородского детского дома им. Ушинского.

Блистательную точку в торжественной линейке поставила заслуженная артистка РФ Татьяна Буланова, исполнившая песню «Единственный дом».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото: «Мультицентр социальной и трудовой интеграции»