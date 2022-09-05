О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Рассвет» в старинной крепости

0 Комментариев

Хор «Рассвет» Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска  под руководством Татьяны Анатольевны Глузд  стал участником III Хорового фестиваля Ленинградской области, который проходил в Ивангороде 27-28 августа. Коллектив получил большой опыт работы с симфоническим оркестром Ленинградской области «Таврический», возглавляемым народным артистом Кабардино-Балкарии Михаилом Голиковым.

Стены старинной  крепости, которой в этом году исполняется 530 лет, стали красивейшими самобытными декорациями для большого музыкального праздника. Несколько десятков блестящих коллективов из всего Северо-Западного региона съехались в древний город, чтобы продемонстрировать певческое искусство. Невероятным было   сочетание музыкального исполнительства от русской классики до современного рока.  Ребята увезли домой яркие впечатления и дипломы участников.

Людмила БЕГАНСКАЯ

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Сорок лет на службе Отечеству
  2. Губернатор Ленобласти отмечает юбилей
  3. Поющие сосны Присвирья
  4. Как хлеба краюшку, «ценили в блокаду мы рыбку-колюшку»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code