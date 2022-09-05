«Рассвет» в старинной крепости

Хор «Рассвет» Детской школы искусств им. М.И. Глинки г. Всеволожска под руководством Татьяны Анатольевны Глузд стал участником III Хорового фестиваля Ленинградской области, который проходил в Ивангороде 27-28 августа. Коллектив получил большой опыт работы с симфоническим оркестром Ленинградской области «Таврический», возглавляемым народным артистом Кабардино-Балкарии Михаилом Голиковым.

Стены старинной крепости, которой в этом году исполняется 530 лет, стали красивейшими самобытными декорациями для большого музыкального праздника. Несколько десятков блестящих коллективов из всего Северо-Западного региона съехались в древний город, чтобы продемонстрировать певческое искусство. Невероятным было сочетание музыкального исполнительства от русской классики до современного рока. Ребята увезли домой яркие впечатления и дипломы участников.

Людмила БЕГАНСКАЯ