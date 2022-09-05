«Точка роста» как современный бренд развития Гарболовской школы

В первый день сентября 2022 года на базе школ Ленинградской области открылись 22 центра образования естественно-научной и технической направленности «Точка роста». Гарболовская школа входит в их число. 1 сентября в Гарболовской школе состоялась торжественная церемония открытия Центра образования Естественно-научного технологического профиля, созданного в рамках федерального проекта «Современная школа» и национального проекта «Образование».

«Сегодня особенно радостно, что в стенах нашей школы открывается один из современных Центров «Точка роста», а вместе с ним открываются новые возможности для подрастающего поколения и для всего населения», – отметил в своей приветственной речи директор школы Кулишко Кирилл Витальевич.

На церемонии открытия присутствовали почетные гости: главный специалист отдела развития муниципальной системы образования Всеволожского района Лавренчук Ирина Владимировна, глава муниципального образования «Куйвозовское сельское поселение» Горюшкин Александр Евгеньевич, заместитель главы администрации по общим и социальным вопросам МО «Куйвозовское сп» Бероев Аслан Муратович, специалист по молодёжной политике и спорту администрации МО «Куйвозовское сп» Злуницына Анна Олеговна, куратор Высшей народной школы для взрослых д. Гарболово Черненко Раиса Михайловна.

В присутствии гостей, педагогов и учеников директор школы Кулишко Кирилл Витальевич и ученица 4-б кл. Агабекова Айселем перерезали традиционную красную ленту. Центр открыт!

Новые просторные кабинеты формирования естественно-научных компетенций, в том числе по предметным областям «химия», «физика», «биология», «технология», помещение для проектной деятельности как центра общественной жизни школы, включающее зону для отдыха и общения, уже ждут ребят и готовы открыть для них новые современные возможности для обучения и исследований.

В своем обращении к участникам этого важного события руководитель Центра образования естественно-научного профиля «Точка роста» Экомасова Мария Юрьевна рассказала о предстоящих планах работы Центра.

А затем старшеклассники провели для гостей экскурсию по профильным кабинетам: химии, биологии, технологии и физики. В кабинетах всех встречали педагоги. Они с большой увлеченностью рассказывали о современных приборах и новых лабораториях.

Медиацентр «Новая волна», Гарболовская школа