С севера на юг – по новому мосту

На конец осени нынешнего, 2022 года запланировано окончание работ по возведению моста, который соединит проспект Строителей и Европейский проспект в городе Кудрово. По словам руководителя компании-застройщика «Инвестторг» Игоря Новгородского, новый объект дорожной инфраструктуры позволит значительно снизить напряженный трафик и в целом помочь в решении проблемы с загруженностью основных транспортных магистралей всего Всеволожского района.

Ширина моста, соединяющего Северное и Южное Кудрово, составляет 14 метров. На четырехполосном дорожном полотне уже уложен второй слой асфальтового покрытия, рабочие устанавливают светофоры и наружное освещение. В ближайшее время пространство под переправой будет оборудовано пешеходным переходом, ведущим в зеленую зону за Кольцевой автодорогой.

Как отметил зампред правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, окончание строительства мостового перехода в Кудрово даст старт завершению реализации еще одного инфраструктурного проекта – сразу после этого на финишную прямую выйдет достройка последнего участка Европейского проспекта, примыкающего к проспекту Строителей.

Светлана ЗАВАДСКАЯ