Комфортный досуг в Токсово

Новое структурное подразделение местного Культурно-досугового центра открылось в поселке Токсово на Привокзальной площади. В честь значимого для жителей события был организован День открытых дверей – все желающие могли посетить выставку замечательных картин известных художников Федора Конюхова и Виктора Кобзева, стать участниками творческих мастер-классов, посвященных интересным хобби, и, конечно, насладиться отличным концертом, подготовленным самодеятельными артистами.

В торжественной части праздника выступил глава администрации Токсовского поселения Сергей Кузьмин. Он поприветствовал гостей праздника и пожелал, чтобы все дни, проводимые в центре, были яркими, веселыми и насыщенными положительными эмоциями. Также глава администрации поблагодарил депутата Законодательного собрания Ленинградской области Александра Рязанова за помощь в предоставлении помещения для творческого развития активных жителей поселения.

Все отметили простор и комфортные условия, созданные в новом пространстве для проведения насыщенного досуга жителей Токсово разных возрастов.

Как и во всяком хорошем деле, нашлись те, кто высказал неудовольствие – дескать, обещали новый Дом культуры, а подсунули второй этаж в арендованном ангаре! В ответ на это власти еще раз напоминают, что на Привокзальной площади открылось структурное подразделение КДЦ, а работы по строительству нового Дома культуры проходят в штатном режиме. В настоящее время подготовлен проект, который проходит согласование в правительстве Ленинградской области.

Светлана ЗАВАДСКАЯ