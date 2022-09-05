В деревне Ваганово ждут газ

Вопрос об обеспечении природным газом деревни Ваганово неоднократно поднимался её жителями, в том числе и во время «горячей линии» с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. В начале июля он пообещал уточнить сроки, и вот, наконец, появилось официальное сообщение регионального комитета по топливно-энергетическому комплексу – строительно-монтажные работы на линии газопровода до деревни Ваганово планируется завершить в 2023 году.

Также в комитете пояснили, что строительство газопровода необходимо для обеспечения технической возможности газификации домовладений в деревне Ваганово. Возведение коммуникаций, включая распределительные сети, от деревни Борисова Грива и далее до Ваганово и Коккорево будет проводиться в рамках программы газификации Ленинградской области на 2021 – 2025 годы. В нынешнем, 2022 году планируется завершить проектно-изыскательские работы.

Светлана ЗАВАДСКАЯ