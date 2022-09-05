Всеволожскому району – обновлённые дороги

Ещё одна транспортная артерия Всеволожского района получила долгожданное обновление – в настоящее время отремонтирован участок трассы Песочное – Киссолово, протянувшийся от магистрали А-11 Сортавала к деревне Агалатово и городу Сертолово.

Двойной слой усиленного асфальтового покрытия, состоящего из щебня и битумной эмульсии, уложен почти на десяти километрах дороги – от городской окраины до деревенской околицы. Компоненты подобраны с учетом климатических условий данной местности и интенсивности дорожного трафика. Специалисты утверждают, что таким образом удастся избежать появления колейности, особенно в горячие летние дни, когда асфальт буквально плавится под колесами автомобилей.

На новое покрытие нанесена дорожная разметка, укреплены обочины. Дорожники монтируют павильоны для остановок общественного транспорта, готовятся к установке дорожных знаков. Примечательно, что в оценке качества выполненных работ приняли участие неравнодушные жители города Сертолово. Активисты отметили продуманную систему проезда транспорта во время производства дорожных работ, которая позволила свести к минимуму неизбежные пробки.

По словам председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Дениса Седова, в текущем году обновляются две дороги для Сертолово. И если на данном участке ремонт практически завершен, то работы по укладке нового асфальта на Выборгском шоссе между Сертолово и Черной Речкой в настоящее время в самом разгаре.

Все работы ведутся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». Напомним, что в соответствии с проектом во Всеволожском районе уже отремонтирована дорога между Кудрово и Колтушским шоссе, проведена реконструкция подъезда к деревне Коккорево, обновлен участок Колтушского шоссе от путепровода на проспекте Косыгина до КАДа. Идет ремонт Выборгского шоссе от Сертолово в сторону Черной Речки и Токсовского шоссе от Токсово в сторону Лехтуси.

Светлана ЗАВАДСКАЯ