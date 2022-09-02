Погибшие за Родину бессмертны

8 сентября наша страна отмечает 81-ю годовщину со дня начала блокады Ленинграда. Подготовка к этому событию обычно проводится заранее. И мы сегодня хотим вспомнить организаторов легендарной Дороги жизни – таких как М.А. Нефедов и Д.Н. Стафеев. Их потомки недавно посетили наш район.

Для семьи Смирновых три места в Санкт-Петербурге и Ленинградской области стали святыми. Это – Никольское кладбище Александро-Невской лавры, где похоронен Михаил Александрович Нефёдов (1899 – 1943), а также филиал Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого – Осиновецкий музей «Дорога жизни», где установлен памятный знак М.А. Нефёдову, и Музей «Штаб Дороги жизни» в деревне Коккорево, который имеет второе, негласное, название «Домик Нефёдова».

Потомки героев Дороги жизни

Для Никиты Смирнова Михаил Александрович Нефёдов является прадедом по матери. Никите 19 лет. Он живёт в Москве и учится в Российском технологическом университете. О том, что его прадед отвечал за эвакуацию блокадников, Никита знает с детства. В 2019 году его мама – Ирина Михайловна Смирнова – привезла Никиту в посёлок Осиновец Всеволожского района, где проходила научно-практическая конференция, посвящённая 120-летию Михаила Нефёдова. Мама была внучкой М.А. Нефёдова. На конференции она выступала с докладом. Там же познакомилась с потомками других ветеранов Дороги жизни. В частности, завязалась дружба с Ольгой Сапожниковой, внучкой разведчика, прокладывавшего ледовую трассу. Это был инженер-дорожник Дмитрий Никитович Стафеев.

Потом Ирина Смирнова писала из Москвы, что она разбирает семейный архив и что Никита ей помогает. Она уже знала, что в мае 2022 года после реставрации откроется музей в Коккорево, и помогала создать стенд, посвящённый Михаилу Нефёдову. К сожалению, открытия музея внучка М. Нефёдова не дождалась. Она умерла неожиданно, от Covid-19. Теперь продолжателем её дела и хранителем родовой памяти стал Никита – правнук.

Торжественная встреча в музеях

8 мая его пригласили в Коккорево на открытие музея. К сожалению, юноша тогда приехать не смог. Но он лично написал обращение по этому поводу. Вот отрывок из обращения: «Огромная признательность и благодарность всем организаторам мероприятия – правительству Ленинградской области, Комитету по сохранению культурного наследия, всем музейным работникам, проводившим реставрационные работы, и сотрудникам Фонда сохранения исторического наследия «Память героев Ладоги», которые сделали всё, чтобы открытие музея стало возможным. В музее представлена экспозиция моего прадеда Михаила Александровича Нефедова, который был вдохновителем и организатором ледовой Дороги жизни во время блокады Ленинграда. Благодаря его каждодневной работе и героизму многие людские жизни были спасены. Невозможно описать словами, какие эмоции и чувство благодарности я испытываю, думая о тех событиях, через которые прошёл мой прадед. Благодаря его мужеству и отваге всех защитников нашей Родины у нас, у всех последующих поколений, появилась возможность жить, учиться, работать, творить, любить! Огромное спасибо и низкий поклон нашим дедам и прадедам за их выдающийся подвиг, честь, отвагу, которые они проявляли, защищая любимую Родину». Пусть эти качества будут у всех, кто чтит, помнит и празднует этот Великий День! Пусть любовь к Родине никогда не покидает Вас!»

Через месяц Никита получил новое приглашение во Всеволожский район. 22 июня в осиновецком музее «Дорога жизни» открывался памятник М.А. Нефёдову. И вновь вмешались обстоятельства.

Зато потом Никита всё наверстал. Вместе с отцом, Сергеем Александровичем Смирновым, в июле он приехал в Санкт-Петербург и посетил все три локации. Отец и сын Смирновы возложили цветы на могиле Михаила Нефёдова в Александро-Невской лавре. Потом Ольга Сапожникова организовала им поездку во Всеволожский район, которая состоялась 20 июля. Делегацию потомков принимали на высоком уровне. В Осиновецком музее «Дорога жизни», а также в Коккорево их встречали директора музеев, научные сотрудники проводили экскурсии. Кроме того, Ольга Сапожникова, Никита Смирнов и Сергей Смирнов посетили два наших мемориала – «Разорванное кольцо» и «Ладожский курган» – и возложили цветы.

Подвиг Михаила Нефёдова

Напомним, что прадед Никиты Смирнова – М.А. Нефёдов – был капитаном 1 ранга, участником гражданской войны. Коммунист с 1918 года. Выходец из крестьянской семьи, тем не менее свободно владел восемью языками, в том числе китайским. До Великой Отечественной войны служил в военно-морской разведке. До сих пор некоторые подробности его биографии засекречены, но известно, что он выполнял некую «секретную миссию» в Китае. С 1938 года работал в тыловых организациях.

Когда началась Великая Отечественная, М.А. Нефёдов был начальником тыла Рижской военно-морской базы. В те дни на его долю выпали тяжёлые испытания, но он с ними справился. 7 декабря 1941 года он был назначен на должность начальника ледового участка ВАД Ленфронта (проще говоря, на должность начальника ледовой трассы Дороги жизни). Михаил Александрович принял этот участок с огромными проблемами. Декабрь 1941 года на Дороге жизни был самым сложным месяцем. Не хватало горючего, машины работали на износ, мешали погодные катаклизмы. М.А. Нефёдову предстояло организовать ремонт машин, застревавших на дороге, подъём автомобилей, провалившихся под лёд. Из-за подвижки льдов трасса всё время менялась, нужно было переставлять или добавлять регулировочные пункты. Лёд подтаивал, и надо было его наращивать. Всё это делалось впервые в мире. Тем не менее под руководством М.А. Нефёдова планы по перевозке продуктов в Ленинград были не только выполнены, но и в некоторые дни перевыполнены.

В январе 1942 года была налажена планомерная эвакуация людей по льду Ладожского озера. И что интересно – одновременно Михаил Нефёдов добивался улучшения питания своих работников. Документы говорят, что шофёры, повозочные и регулировщики стали получать продукты по нормам бойцов передовой линии. Одной из важных заслуг командира Ледовой дороги следует считать и то, что, несмотря на приказ остановить работу 12 апреля 1942 года, он по собственной инициативе продлил движение до 21 апреля и тем самым спас ещё человеческие жизни.

Всё это время штаб ледовой дороги находился в посёлке Коккорево, и в народе получил название «Домик Нефёдова». Но сам Михаил Александрович в доме не засиживался. По воспоминаниям современников, он буквально жил на ледовой трассе. В любое время дня и ночи на льду можно было увидеть его «эмку». За отличное выполнение поставленных задач в 1942 году Михаил Нефёдов был награжден орденом Красной Звезды. А 27 июня 1942 года его перевели на другую ответственную должность – он был назначен командиром Осиновецкого порта. Летом 1942 года под его руководством по водной трассе перевозили продукты и пополнение на Ленинградский фронт, эвакуируемых – из Ленинграда.

Михаил Нефёдов осуществил строительство новых пирсов. Идея массово использовать для перевозок тендеры и мотоботы принадлежит тоже ему. В начале 1943 года он был награждён орденом Красного Знамени. И в мае 1943-го последовал перевод на новый сложный участок. Михаил Нефёдов был назначен командиром Осиновецкой военно-морской базы в бухте Морье. Но приступить к этой должности не успел. 24 мая фашисты осуществили массированный авианалёт на порт Морье. Там загорелись склады. Невзирая на опасность, Михаил Нефёдов помчался на своей «эмке» к месту происшествия. По дороге машина попала под обстрел. Осколком снаряда М.А. Нефёдов был убит. Героя Дороги жизни похоронили в Александро-Невской лавре, а камень, возле которого он погиб, люди перенесли в Осиновецкий музей. Теперь этот камень служит основанием для памятника Михаилу Нефёдову.

В советское время в этом музее был стенд, посвящённый командиру ледовой трассы. Он исчез во время перестройки. Подвиг М.А. Нефёдова постепенно стал забываться. Все изменилось в 2019 году, когда группа активистов, защитников исторической правды во главе с капитаном 1 ранга А.К. Гедримовичем организовала пресс-конференцию, посвящённую 120-летию со дня рождения Михаила Нефёдова. После этого интерес к личности начальника Ледовой трассы стал возрастать. На телеэкраны вышел архивный документальный фильм «Ладога. 1942 год», там его лицо появляется в кадре на несколько секунд, в 2020 году вышла книга Д.С. Филиппова «Битва за Ленинград», где целая глава посвящена этому человеку. В 2021 году выпущен сборник «Битва за Ленинград. Память настоящая и мнимая», в котором опубликованы уникальные документы, в том числе о Михаиле Нефёдов. И наконец, в 2022 году после реставрации во Всеволожском районе был открыт «Домик Нефёдова», а в Осиновецком филиале Центрального военно-морского музея – памятник ему и стенд.

В связи с этим хочется напомнить, что в последнее время появилась тенденция называть улицы в Санкт-Петербурге именами героев Ленинградской битвы. Например, недавно появилась улица в честь инженера Зубова, который строил Дорогу Победы. Но улицы Михаила Нефёдова нет до сих пор. А ведь Ленинград многим ему обязан.

И наш, Всеволожский район тоже имеет полное право назвать одну из улиц этим именем. Работа по увековечению Михаила Нефёдова продолжается. И мы надеемся, что его правнук примет в этом активное участие.

Людмила ОДНОБОКОВА

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