Все краски нашего лета на «Ветеранском подворье»

Торжественная церемония подведения итогов районного этапа Всероссийского смотра-конкурса «Ветеранское подворье – 2022» прошла в КДЦ «Южный» 25 августа.

Почти весь год участники конкурса готовились к этому последнему летнему празднику, финал которого превратился в теплую встречу друзей и единомышленников. Нет, соревновательная составляющая, конечно, присутствовала – ведь быть первым среди лучших не только приятно, но и почетно. Но вся конкурентная борьба растворилась в царившей атмосфере дружелюбия и искренней радости за успехи коллег.

С праздничным поздравлением к участникам конкурса обратилась председатель комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского района Ирина Гончарова.

«Ваша неиссякаемая энергия и оптимизм достойны глубокого уважения, – отметила Ирина Геннадьевна, обращаясь к участникам конкурса. – Но главное – вы подаете отличный пример позитивного отношения к жизни, трудолюбия и творческого, активного долголетия. И как же тут всё красочно, ярко и вкусно – будто все краски лета собрались здесь! То, что мы увидели сегодня, – отражение красоты души каждого участника конкурса».

ВДНХ районного масштаба

Делегации из разных поселений Всеволожского района собрались в гостеприимных стенах КДЦ «Южный» – Юкки и Дубровка, поселки им. Свердлова и им. Морозова, Лесколово, Романовка, Щеглово, Агалатово, Заневка и Бугры, Всеволожск, Сертолово, Куйвози, Рахья – вот такая обширная география самого, пожалуй, народного и любимого конкурса «Ветеранское подворье». И недаром он называется еще и смотром – ведь цель его не только определить наиболее увлеченных и умелых тружеников, но и показать, насколько творческой может быть работа на своей земле, показать людей, которые умеют видеть ее красоту, ценить её.

В фойе участники смотра-конкурса устроили импровизированную выставку «достижений ветеранских хозяйств». Чего только не было на любовно и с фантазией оформленных столах – овощи, фрукты и ягоды, цветы и медовые соты, копченое мясо и сало, сметана и творог, пироги, соленья и варенья, соки, ядрёные наливки и даже живые перепела! Хозяева радушно угощали гостей съедобными «экспонатами».

Вот удивительный гибрид вишни и черешни, вот кабачок-банан, внешне напоминающий тропический фрукт, а вот кабачок, который с виду – чисто тыква. Яркие цветочные композиции соседствуют с причудливой формы корнеплодами – морковные «гроздья» вырастили специально для конкурса.

Немного жалко перепелов – одно дело покупать на рынке или в магазине аккуратные, но безликие тушки, и совсем другое – видеть их, так сказать, носителей, милых птичек с наивными глазками и трогательными клювиками. Подумаю о вегетарианстве…

Для финала участники подготовили красочные буклеты-презентации с фотографиями своих участков, грядок и цветников, а также короткими рассказами о любви к труду на родной земле.

Павлины, говоришь? Кхе!

На одном из столов – красный ялтинский лук, который, как утверждают крымчане, растет только на полуострове и только в окрестностях Ялты. Легенду развеяла Надежда Петровна Крохмаль из Дубровки, вырастившая знаменитый «крымский сувенир» на суровой ленинградской земле. «Семенами, через рассаду, с любовью и вниманием, – поделилась «технологией» Надежда Петровна. – Растения, как люди, – чахнут без заботы». Сегодня в большом хозяйстве семейства Крохмалей – 14 пород кур, перепелки, индюки, цесарки, более 70 кроликов, 5 поросят. Имеются и павлины – куда ж без них современному крестьянину! В двух теплицах у Надежды Ивановны растут огурцы, помидоры, перцы и баклажаны, а в грунте – лук, кабачки, картофель и зелень. Вроде всё как у многих, но урожаи из года в год отменные. Почему? Смотрите выше. Но не только огородом славно подворье Крохмалей – у Надежды Ивановны лучший в округе цветник, где благоухают розы и лилии, радуют многоцветьем петунии, хризантемы и георгины, а на перголах нежатся причудливые лианы клематисов. И в основу всего этого великолепия положен неустанный и каждодневный труд хозяйки.

Энергия труда

На столе у Александра Сергеевича Иванова со станции Ириновка – живописный овощной развал. Мощные помидоры – по ощущениям, весом не менее полукилограмма, ярко-красные снаружи и словно сахарные внутри. Огурчики как на подбор – крепкие, зеленые, упругие, «откалиброванные». Перцы – сладкие и горькие – идеальной спелости. Острота горьких отшибает сознание, сладкие болгарские дарят предчувствие «того самого» лечо, в которое они, возможно, скоро превратятся. Сам Александр Сергеевич практикует научный подход к огородничеству и является поклонником органического земледелия. Эксперта по огородам Митлайдера с его теорий «узких грядок» и минеральными подкормками не признает, и в своем хозяйстве предпочтение отдает травяным настоям. Производит он их особым способом, и секретом не прочь поделиться со всеми. Да вот только желающих отведать плодов его трудов праведных гораздо больше, чем тех, кто готов реально и осмысленно трудиться на своем участке. Привычка серьезно относиться ко всему, что делаешь, у Александра Сергеевича выработалась, еще когда он служил инженером-механиком по производству летательных аппаратов на оборонном предприятии «Арсенал». Одна только работа в рамках космической программы «Энергия»-«Буран» чего стоит! Может, поэтому «звездный» огород Александра Иванова был отмечен Дипломом I степени в номинации «Лучший овощевод».

Семейное дело

А вот обладательница Диплома II степени в номинации «Лучший животновод» Тамара Васильевна Кавалерчик из Дубровки в своем хозяйстве сделала ставку на разведение разно-образной сельскохозяйственной живности – и не прогадала. Сейчас у нее

3 коровы, 4 теленка, 2 лошади, более 50 кур. Ухаживать за скотиной и птицей ей помогают дочери Ирина и Татьяна, а также внуки Иван и Анастасия. Продукция семейной фермы славится далеко за пределами поселения, а дубровчане «в возрасте» превыше всего ценят «кисломолочку от Кавалерчик» – говорят, лучшей простокваши и за сто километров не сыскать. К слову, на конкурсе стол, оформленный Тамарой Васильевной, был одним из самых щедрых и хлебосольных.

Музыка нас связала

Отдельно хотелось бы отметить отличную концертную программу, которая стала украшением праздника. Уже в фойе участников конкурса приветствовали замечательный вокальный ансамбль «Эдельвейс», а также прославленный народный коллектив «Радоница». Знакомые и любимые песни в исполнении самодеятельных артистов трогали души и сердца участников конкурса и гостей, создавали неповторимую праздничную атмосферу, где царил дух дружбы и единения. На большой сцене воспитанники студии современной хореографии «Грани» продемонстрировали удивительную пластику танца, а специальным гостем церемонии стала шоу-группа «Русские узоры», представившая концертный блок из композиций на тему народной музыки и песен.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА