Конкурс красоты среди «буренок» прошел во Всеволожском районе

В деревне Энколово, на территории конноспортивного клуба «Дерби» состоялась XIX областная выставка племенных животных «Белые ночи 2022». Она проводилась в рамках XXXI Международной выставки «Агрорусь-2022».

30 августа КСК «Дерби» сменил свой привычный статус, а внимание посетителей на время переключилось с обладателей роскошных хвостов и грив на их парнокопытных сородичей. Временные коровники и шатры, где проходили презентации участников выставки, расположились прямо за основным открытым манежем. Представители 56 племенных хозяйств из 15 районов Ленинградской области, а также из Санкт-Петербурга и Карелии привезли своих лучших буренок. С утра до вечера строгие судьи выбирали из самых достойных и соответствующих коровьим стандартам претенденток.

Чувствуя важность события, «рогатые красавицы» заметно нервничали, и «выводящим» иногда едва удавалось доставить претенденток на «корону» до подиума. Члены жюри, во главе с известным экспертом, доцентом Самарского государственного аграрного университета Александром Нечаевым, внимательно осматривали достоинства «буренок», оценивая объем вымени, стройность ног, сухость головы и прочие части тела.

Подводя итоги XIХ областной выставки племенных животных «Белые ночи», судьи вынесли свой вердикт. Победительницей среди коров голштинской породы признана Печатка из племзавода «Гомонтово» Волосовского района, а вице-чемпионкой – Ласточка из хозяйства «Родина» Сланцевского района. Лучшей среди животных айрширской породы стала корова по кличке Балтика из хозяйства «Новоладожский» Волховского района, звания вице-чемпионки удостоилась Марианна из сельскохозяйственного производственного кооператива «Дальняя Поляна» Кировского района. Теперь победительницы будут представлять Ленинградскую область в борьбе за «корону» на всероссийской выставке «Золотая осень» в Москве.

Александр Сорокин

Фото Антона Ляпина