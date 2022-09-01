Какие изменения произойдут в системе образования Всеволожского района в 2022 – 2023 учебном году

Традиционно в день проведения августовского районного педагогического совета были подведены итоги предыдущего учебного года, а также определены новые приоритетные направления развития на ближайшую перспективу. С ежегодным докладом выступила председатель Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области И. П. Федоренко. Сегодня мы публикуем самые интересные выдержки из доклада.

Итак, какие перемены ждут систему образования района в новом, 2022 – 2023 учебном году?

Во всех общеобразовательных учреждениях будет проводиться церемонии поднятия Государственного флага России.

Запланирован 100-процентный охват услугами дополнительного образования дошкольников в возрасте от 5 до 7 лет.

В рамках проекта «Разговоры о важном» будет проводиться цикл еженедельных классных часов в 1 – 11 классах. Концепция занятий, их содержание, методические материалы, инструменты и сервисы разработаны Институтом стратегии развития образования Минпросвещения России. Занятия разделены по возрастным группам, темы различны – экология, семья, духовно-нравственное воспитание, патриотизм. Аналогичные темы рекомендуется рассматривать и в рамках родительских собраний. Первый классный час состоится 5 сентября 2022 года.

Ключевой вопрос на сегодня – подготовка классных руководителей к реализации проекта «Разговоры о важном». Минпросвещения России организован цикл трансляций «Классный марафон». В целях принятия мер, обеспечивающих подготовку классных руководителей, необходимо обеспечить информирование педагогических работников.

С 1 сентября начали работать новые образовательные учреждения: Муринская СОШ № 5 на 565 мест, структурное школьное отделение Муринского ЦО № 4 на 1175 мест. Для сельских школьников открылись двери нового здания Осельковской СОШ на 300 мест.

В результате открытия новых общеобразовательных учреждений в системе образования появилось 2 040 новых мест.

До конца 2022 года откроются шесть новых зданий детских садов на 760 мест в городах Мурино и Кудрово, а также дошкольное отделение на 100 мест в Осельковской СОШ.

На 1 сентября численность школьников увеличилась на 6,5 тысячи человек и составляет 55 526 учеников, из них 7 тысяч – первоклассники. В дошкольных организациях – 21 790 детей.

В рамках национального проекта «Образование» во Всеволожском районе в пяти школах уже успешно функционируют центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В начале этого учебного года добавились еще два таких – в Лесколовском центре образования и в Гарболовской школе.

В перспективе на 2023–2024 годы запланировано создание в 12 общеобразовательных школах центров образования «Точка роста». В перечень школ вошли все общеобразовательные учреждения, расположенные в сельской местности и малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек.

В 2023 и 2024 годах будут созданы два школьных «Кванториума» на базе Муринской СОШ № 3 и Сертоловской СОШ № 3.

Численность детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями, посещающих образовательные учреждения, реализующие образовательные программы дошкольного образования, составит 4,6 тысячи человек, что на 230 обучающихся больше, чем в предыдущем году. Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях увеличится на 500 человек и составит 2,5 тысячи обучающихся с ОВЗ.

На начало учебного года в школах Всеволожского района созданы не менее 55 специальных классов для детей с ОВЗ. Вводятся ставки специалистов: учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, тьюторов и ассистентов-помощников.

Кроме этого, на базе Центра образования «Кудрово» и Муринского ЦО № 4» созданы два первых класса для детей с расстройством аутистического спектра. Дети будут обучаться по индивидуальным адаптированным образовательным программам.

С целью раннего выявления детей с проблемами в развитии и своевременного определения их образовательного маршрута в новом, 2022–2023 учебном году на базе Кудровского ЦО № 2 и Муринского ЦО № 4 для детей, проживающих в городах Кудрово и Мурино и на близлежащих территориях, будет обеспечена работа муниципального образовательного учреждения «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» Всеволожского района.