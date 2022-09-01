В Ленобласти сотрудники Росгвардии следили за порядком в День знаний

Сегодня, 1 сентября, сотрудники Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области приняли участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности во время проведения праздничных мероприятий, посвященных началу учебного года.

Так, к местам проведения школьных линеек были максимально приближены маршруты патрулирования около 250 экипажей вневедомственной охраны, круглосуточно несущих дежурство в населенных пунктах региона в рамках единой дислокации.

Все задействованные наряды перед выездом на дежурство прошли дополнительный инструктаж о необходимости повышенного внимания к обеспечению безопасности общеобразовательных учреждений.

Кроме того, в преддверии нового учебного года в 266 областных школах сотрудники вневедомственной охраны проверили основные элементы обеспечения безопасности: техническое состояние и работоспособность систем тревожной сигнализации и камер видеонаблюдения, инженерно-техническую укрепленность, а также оценили организацию пропускного режима.

Нарушений правопорядка при проведении праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний, не допущено.

Пресс-служба Управления вневедомственной охраны по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области