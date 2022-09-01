Всеволожский район отметил День знаний

Сегодня, 1 сентября, на торжественную линейку выстроились нарядные, взволнованные школьные новосёлы. После торжественных приветствий все направились в красивые светлые и просторные классы.

Ко Дню знаний в Ленинградской области приурочили открытие новых школ и детских садов, а на базе действующих учреждений создаются современные образовательные площадки – «Точки роста» и «Кванториумы».

Как сообщает Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, в этом году школы региона открывают двери для 190 тысяч учеников, из них 25 тысяч детей впервые сядут за парты. В области стало больше на 7 тысяч школьников, при этом число первоклассников увеличилось на 3600 человек по сравнению с прошлым годом. Ничего удивительного, ведь именно в этом году население Ленобласти достигло отметки в два миллиона человек.

На традиционном областном педсовете губернатор Александр Дрозденко заверил, что все школы готовы обеспечить качественное образование юным ленинградцам.

– Школа – это центр жизни для молодёжи. Я хотел бы пожелать педагогам быть с ребятами на одной волне. Это должна быть улица с двусторонним движением: чтобы дети вас понимали, а вы – их, – напутствовал глава региона тех, кто будет «сеять разумное, доброе, вечное».

Председатель областного комитета общего и профессионального образования Вероника Реброва считает важным не просто факт строительства новых школ, но и развитие дополнительного и среднего профессионального образования в рамках профильного национального проекта. Школы не просто меняют свой внешний облик. Они становятся центром информационных технологий, где ученики получают новые знания и осваивают современные программы, готовятся к осознанному выбору будущей профессии.

– Я уверена, что тот образовательный потенциал, который есть у нашего ленинградского сообщества, позволит решить все региональные и федеральные задачи, – отметила глава комитета.

Особое внимание уделят педагоги вопросам воспитания молодёжи. Советник директора школы по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями – такая новая должность появится в 262 региональных учебных заведениях. Планируется взять на вооружение удачные практики и проекты детских и молодёжных движений.

Ожидается и приток свежих сил в педагогических коллективах Ленобласти. В этом году в школы приходят 300 молодых специалистов. У вчерашних выпускников вузов больше шансов найти общий язык с детьми, «быть с ребятами на одной волне», как того пожелал глава региона.

Есть и приятная новость для учителей: с 1 сентября предусмотрено повышение зарплаты педагогических работников на 4%. Небольшая прибавка, но всё-таки прибавка.

На снимке Антона ЛЯПИНА в Центре образования Кудрово депутат государственной думы Светлана Журова, епископ Выборгский и Приозерский Игнатий и глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский с учениками 1-го класса