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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске прошёл фестиваль экстрима

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27 августа, в рамках празднования Дня города, в главном парке Всеволожска состоялись соревнования по экстремальной езде на самокатах. Этот молодой вид спорта входит в одно из течений молодежной уличной культуры и обретает все большую популярность среди подрастающего поколения.

30 молодых спортсменов-экстремалов в возрасте от 7 лет собрались на скейт-треке парка «Песчанка», чтобы продемонстрировать свое мастерство в исполнении сложных трюков, помериться силами и получить новый опыт. В младшей возрастной группе, где выступали дети от 7 до 13 лет, первое место занял Эдуард Чирко, вторым стал Федор Капустин, на третью ступень пьедестала поднялся Давид Аветесян. Среди подростков от 14 лет победа досталась Ярославу Гнатенко, немного уступил ему Николай Баратинский, и замкнул тройку призеров Артем Саван. После окончания основной программы соревнований организаторы провели контест на лучший трюк. В своих возрастных группах самые сложные и зрелищные трюки показали Эдуард Чирко и Тимофей Ковалев.

Победители и призёры были награждены грамотами и сертификатами от администрации города и спонсоров мероприятия, а остальные участники получили практичные подарки.

Александр СОРОКИН

 

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