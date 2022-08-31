Школа в Осельках готова к открытию

Новая школа на 300 мест с детским садом в Осельках готова к открытию: акт ввода в эксплуатацию выдал Госстройнадзор Ленинградской области.

Как сообщает региональный строительный блок, школа с дошкольным отделением в поселке Осельки возводилась в рамках государственной программы «Современное образование Ленинградской области».

«В новом здании ребята пройдут весь путь – от детского сада до окончания школы. Так что оно будет для них вторым домом: строители и проектировщики это четко осознавали и постарались сделать школу-сад максимально комфортной. К предстоящему Дню знаний все готово: помещения и кабинеты оснащены мебелью и техникой, спортивным инвентарем», – рассказал зампред правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

В дошкольном отделении – 6 групповых ячеек с раздевалками, игровыми и спальными комнатами, а также физкультурный и музыкальный залы, медицинский блок. Детский сад примет одну ясельную группу, четыре группы от 3 до 7 лет, а также группу компенсирующей направленности для детей с нарушениями развития речи. Для начальных классов предусмотрены отдельный вход, игровые комнаты и спальни для групп продленного дня.

Фото стройблока ЛО