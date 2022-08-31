Праздник «Айболитов»

Начиная с 2014 года 31 августа в нашей стране отмечается День работников ветеринарии, учрежденный Правительством РФ. Дата связана с памятью святых великомучеников Флора и Лавра. Сегодня это праздник тех, кто решил посвятить свою жизнь братьям нашим меньшим. В этот день принимают поздравления работники ветеринарных клиник, зоопарков, питомников. Проводятся семинары и конференции, отличившиеся сотрудники получают награды.

Исторически сложилось, что человек связан с животным миром с древнейших времен. А истоки ветеринарии начинаются с первых попыток одомашнивания и приручения диких животных нашими предками. Сведения о лечении четвероногих встречаются в письменных источниках Древнего Египта, Индии, Греции, Рима. Тогда этим занимались в основном пастухи и скотоводы. Сегодня ветеринарная служба базируется на современной научной базе. Ветеринарные клиники оснащены высокотехнологичным оборудованием. А в ветучреждениях работают сотрудники, получившие специальное образование, не боящиеся зубов, когтей и копыт своих пациентов и имеющие доброе сердце.

Ветеринария – служба для добрых и отважных

Место, где трудятся «айболиты», официально называется Станция по борьбе с болезнями животных, и работают в ГБУ ЛО «СББЖ Всеволожского района» более 120 сотрудников.

– В ветеринарии случайные люди большая редкость. Обычно сюда попадают по велению сердца, по призванию. Ведь любовь к животным, отсутствие брезгливого к ним отношения и страха присущи далеко не каждому. А кроме этого, человек, решивший посвятить себя заботе о животных, должен быть готов постоянно учиться и развиваться в профессии, следуя за научным, техническим и технологическим прогрессом, – отметил начальник Станции по борьбе с болезнями животных Всеволожского района Руслан Идиатулин.

На территории Всеволожского района расположены пять ветеринарных участков. По данным на начало 2021 года, под опекой всеволожских ветеринаров – 9330 голов крупного рогатого скота, 5809 голов мелкого рогатого скота, 1565 свиней, 1549 лошадей, 15 536 птиц, 260 пчелосемей. Под контролем СББЖ находится 250 предприятий, осуществляющих производство, хранение, переработку и реализацию животноводческой продукции, и 3 предприятия по убою свиней, 4 рыбоводных и 7 охотпользовательских хозяйств. Одним из структурных подразделений Всеволожской ветстанции является Региональный центр эпизоотологического и экологического мониторинга Ладожского озера, расположенного в районе Осиновецкого маяка. Здесь сотрудники СББЖ совместно с научно-исследовательскими организациями, в том числе Институтом озероведения РАН, занимаются изучением самого крупного персноводного водоема Европы.

В государственной ветеринарной службе трудятся в основном люди с высшим специальным образованием, средний возраст которых 38 лет.

– Сегодня с гордостью можно сказать, что у нас сформировался сплоченный, дружный коллектив из высококвалифицированных и опытных сотрудников, некоторые из них имеют ученые степени, а большинство отмечены государственными наградами и благодарностями. В учреждении действует образовательный центр, где проходят обучение и повышают свою профессиональную подготовку специалисты как Северо-Западного округа, так и из соседних регионов. Большая часть коллектива придерживается девиза: «Спорт – норма жизни», и мы часто участвуем в спортивных мероприятиях района. Марафоны, эстафеты, велопробеги, лыжные гонки, сдача норм ГТО – вот неполный список увлечений наших сотрудников, – добавил руководитель учреждения Руслан Идиатулин.

Передовик и активистка

Накануне своего профессионального праздника Благодарностью председателя Законодательного собрания Ленинградской области за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм была отмечена Екатерина Гузеева. Екатерина Александровна проработала в отрасли 20 лет и сегодня является ветеринарным врачом I категории и ответственным по лечебной части Дунайского ветучастка.

Специальность ветеринарного врача Екатерина Гузеева получила, окончив Нижегородскую академию сельского хозяйства, но свое призвание к этому делу почувствовала еще в раннем детстве. Она рассказала:

– Я росла обычным городским ребенком, а как известно, большинство детей испытывают тягу к четвероногим пушистикам. Редкий ребенок не мечтает о кошечке или собачке. Так было и со мной. Но родители категорически не соглашались ни на какую живность в городской квартире. Зато, приезжая к бабушке в деревню, я попадала в минизоопарк. Коровы, свиньи, козы, кролики, гуси, куры, кошки и собаки были моими главными игрушками, друзьями, собеседниками, предметами заботы и первых научных исследований. С годами я проводила у бабушки все больше и больше времени. Родители не разделяли моей тяги к четвероногим, но я уже лет в 10 ответила себе на вопрос «Кем быть?», и им пришлось смириться с этим фактом.

Окончив школу, Екатерина Александровна без особых трудностей поступила на ветеринарный факультет сельскохозяйственного вуза и через пять лет успешно его окончила. Началась самостоятельная взрослая жизнь и трудовая деятельность.

– В жизни я немного перфекционистка и, столкнувшись на практике со сложными случаями, очень скоро поняла, что мне не хватает знаний, полученных в академии. И тогда начался этап моего самообразования, который, видимо, никогда не закончится. Книги, в том числе на доступных мне иностранных языках, курсы и семинары, беседы с коллегами – всё это помогает разбираться в тонкостях симптомов болезней и организма животных в целом. Ведь, в отличие от человека, они же не могут сказать, что, где и как болит. Ну, про то, что они при этом частенько кусаются, царапаются, бодаются и лягаются, говорить, наверное, не стоит. Ведь к нам часто попадают брошенные, обиженные человеком животные. Бывало такое, что случайные люди находили на опушке леса огромную истощенную, обезвоженную и всю изъеденную клещами псину, привязанную к дереву. Иногда привозят собак и кошек, сбитых машиной, которым требуются сложнейшие операции. И ты их лечишь и реабилитируешь в течение нескольких месяцев, потом нужно куда-то пристраивать. Ведь не приютишь же всех брошенных, когда у самой полон дом подобранных когда-то с помоек животных, – рассказывает Екатерина Гузеева.

Руководство учреждения высоко ценит профессионализм и человеческие качества Екатерины Александровны, а коллеги по службе относятся к ней с большим уважением. Но главное – люди доверяют ей здоровье домашних любимцев и всегда прислушиваются к советам своего «айболита».

Александр СОРОКИН