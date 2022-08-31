Дорожники Ленобласти мониторят возможные подтопления

Буквально за пару дней тридцатиградусную жару сменили сильный ветер и дожди. Синоптики обещают обильные осадки по всей территории Ленинградской области, ветер местами будет достигать 20 метров в секунду.

Специалисты «Ленавтодора» держат руку на пульсе и мониторят ситуацию на дорогах. Для водителей работает круглосуточная горячая линия по номеру телефона 8 (812) 251-42-84. Автолюбители могут сообщить о подтоплениях на региональных дорогах, а также о поваленных деревьях или дорожных знаках.