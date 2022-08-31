В Энколово прошла выставка племенных животных «Белые ночи»

Мероприятие прошло в рамках XXXI Международной агропромышленной выставки «Агрорусь-2022». Зрителям представили молочных животных племенных хозяйств Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Карелии.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, ежегодная выставка «Белые ночи» наглядно показывает достижения и продвижения молочного животноводства. Эксперты оценивают животных по основным породным показателям – общей гармоничной стати животного, состоянию вымени, конечностей, продуктивности.

«Большой племенной потенциал региона позволяет обеспечить нашим поголовьем хозяйства страны. Сегодня на нашем конкурсе коллеги из регионов России выбирают коров для улучшения своих стад. Мы готовы делиться опытом, знанием и поголовьем», – отметил председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

Отметим, что 47-й регион является лидером племенной работы в России. Ежегодно Ленинградская область продает за пределы региона около 5,5 тысячи голов высокопродуктивных молочных коров. Агропромышленный комплекс активно поддерживает работу местных селекционеров, предоставляя денежные субсидии.

Фото управления ветеринарии Ленинградской области