Во Всеволожском районе почтили память поэта Николая Гумилева

26 августа на нескольких площадках отмечали День поэта Николая Гумилёва. На территории Ржевского артиллерийского полигона (Ковалёвский лес) состоялась траурная панихида в память о жертвах «Красного террора», которую провёл настоятель храма Святой великомученицы Варвары в п. Рахья иерей Олег Патрикеев.

Память поэта почтили заместитель главы администрации Всеволожского района по внутренней политике Сергей Поляков, директор Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Ирина Семёнова и другие официальные лица.

Собравшиеся прошли через деревянный мостик по «тропинке скорби, памяти, молитвы, любви» к речке Лубье и крошечному роднику — символу жизни среди этого мрачноватого места. А место это действительно страшное: по сторонам тропы установлены памятные стенды со страницами истории, иконами, цветами, свечами и лампадами, а на деревьях по обочинам расположены мемориальные таблички с историей расстрелянных, а также несколько раскопанных ям — места захоронений.

Поскольку расстрелы производились здесь тайно, документов сохранилось мало и многие из них до сих пор засекречены, известны имена лишь немногих казнённых здесь. Так, это группа осуждённых по делу контрреволюционной «Петроградской боевой организации» под руководством профессора Таганцева… Здесь же был расстрелян митрополит Вениамин, участники Кронштадтского восстания и многие-многие другие — по общим неподтверждённым оценкам, не менее 5000 человек за 3 года.

После окончания поминальных мероприятий участники акции приехали в малый зал Всеволожского ЦКД на книжную выставку «Я конквистадор в панцире железном», организованную Всеволожской межпоселенческой библиотекой в содружестве с Ленинградской областной универсальной научной библиотекой. На выставке были представлены произведения Николая Гумилёва, а также литература о нём.

Здесь же в рамках совместного проекта «БиблиоДрама» Ленинградской областной универсальной научной библиотеки и Драматического театра «На Литейном» в присутствии директора театра Сергея Морозова была представлена пьеса Светланы Свирко «Соучастник».

После окончания спектакля почитатели Николая Гумилёва приехали в церковь Святых равноапостольных Константина и Елены в Бернгардовке, где настоятель храма иерей Дионисий Бунцев отслужил панихиду по убиенному поэту, после чего были возложены живые цветы к мемориалу Николая Гумилёва, установленному по инициативе «Всеволожских вестей» на территории церкви в 2016 году по благословению епископа Выборгского и Приозерского Игнатия.

Завершилось мероприятие на берегу реки Лубьи, где прошёл XXXI музыкально-поэтический вечер под открытым небом «День памяти поэта Николая Гумилёва во Всеволожске». Звучали стихи Николая Гумилёва, звучали песни на его стихи, а многие участники концерта читали также и свои стихи. Вела программу председатель правления Всеволожского историко-краеведческого объединения «Русское наследие» Ирина Гуреева-Дорошенко, уже более 30 лет приходящая в День памяти Николая Гумилёва на это намоленное место.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА