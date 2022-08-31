Водителей Всеволожска предупреждают об ограничении движения

8 сентября на участке Мельничный Ручей – Ладожское озеро – Мельничный Ручей, в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры, перерыв в движении пригородных поездов составит более 7 часов. В том числе на участке Мельничный Ручей – Ладожское Озеро в промежутке с 07.47 до 15.50, а на участке Ладожское Озеро – Мельничный Ручей в промежутке с 09.13 до 18.04.

На период работ вносятся дополнительные укороченные (до ст. Ваганово) рейсы на муниципальном маршруте № 602: от ст. Всеволожская 09.00, 11.00, 15.30; от ст. Ваганово 09.50, 11.50, 16.40. Также рейс от ст. Всеволожская в 14:30 продлевается от д. Коккорево до ст. Ладожское озеро, и в обратном направлении, от ст. Ладожское озеро, будет выполнен в 15.50.