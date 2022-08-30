Стоматолог из Всеволожской больницы победила во Всероссийском конкурсе

Заведующая стоматологическим отделением Всеволожской КМБ, врач-стоматолог, ортодонт высшей квалификационной категории Алла Денисовна Настаева стала победителем Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший стоматолог-2022».

Как сообщает пресс-служба Всеволожской КМБ, врачебный стаж Аллы Денисовны более 40 лет, 32 из которых – в качестве детского стоматолога, врача-ортодонта. Многие годы доктор Настаева работала в городском центре по лечению детей с врожденной челюстно-лицевой патологией и риноланией. Среди ее достижений – патент РФ на эндоназальные стэнсы.

Отметим, что впервые Всероссийский конкурс врачей провели в 2001 году, он проходит в три этапа. Участвовать в нем могут врачи и другие специалисты со стажем работы не менее десяти лет, в том числе не менее пяти лет – в медорганизации, которая выдвигает специалиста.