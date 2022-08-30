Помощь Всеволожских предпринимателей идет в Мелитополь

Практически с самого начала спецоперации на Украине из Ленинградской области регулярно отправляют гуманитарную помощь в Донбасс. Жители Всеволожского района ожидаемо оказались в числе наиболее активных участников этого движения – предприятия и общественные организации, бизнесмены и простые граждане собирают продовольственные и непродовольственные грузы в помощь жителям ДНР и ЛНР, которые вынужденно остались в своих населенных пунктах, а также российским военнослужащим.

Всеволожская эксплуатационно-строительная компания «ВодСток» включилась в общее дело помощи жителям Мелитополя. Буквально на днях два микроавтобуса с грузом гуманитарной помощи в сопровождении двоих сотрудников компании выехали к тем, кто оказался в невероятно сложных условиях. Начальник участка Денис Осипов и механик автотранспортного участка Руслан Захаров отправились в почетную и ответственную командировку, чтобы доставить помощь нуждающимся.

По словам специалиста по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Инны Аржинеевой, стратегический запас продуктов и предметов первой необходимости на предприятии начали создавать еще во время масштабных ковидных ограничений, когда значительная часть сотрудников была отправлена на самоизоляцию и переведена на «удалёнку».

В ООО «ЭСК «ВодСток» был организован оперативный штаб, куда стекались все сведения о нуждающихся в помощи сотрудниках, там же формировались и адресно распределялись продуктовые наборы, – пояснила Инна Александровна. – Практика показала, что такая забота о людях в непростые времена очень востребована. Теперь ковид вроде как отступил, но оперативный штаб работает по новой повестке – мы решили помочь гражданам молодых республик. В наборах – мясные и рыбные консервы, сгущенное молоко, крупы, чай, сахар, предметы личной гигиены. Также мы узнали, что есть дефицит питьевой воды, поэтому усилили наборы бутилированной водой. Вообще, питьевая вода – это, так сказать, наш профиль, поскольку компания занимается техническим обслуживанием Ладожского водовода и участвует в обеспечении жителей Всеволожска питьевой водой. Еще везем теплые одеяла, постельное белье, детское питание.

Все продукты и вещи имеют заводскую упаковку, длительные сроки хранения и сертификаты соответствия качеству. Груз будут встречать в Ростове-на-Дону волонтеры-координаторы, и далее уже доставят непосредственно получателям».

Также Инна Аржинеева особо подчеркнула, что помощь жителям Мелитополя от компании «ЭСК «ВодСток» – не разовая акция. Предприятие намерено и в дальнейшем оказывать любую возможную помощь братскому городу.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива компании «ЭСК «ВодСток»