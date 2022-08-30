Всеволожских школьников приглашают поучаствовать в благотворительной акции

Масштабная благотворительная акция «Дети вместо цветов» объединит школьников, учителей и родителей в стремлении помочь больным детям.

Организаторы предлагаю 1 сентября «перераспределить» привычные траты на цветы педагогам: подарить один общий букет от всего класса, а сэкономленные деньги перевести в БФ «Алёша» на лечение ребенка с самым срочным сбором.

– Это отличный компромисс ежегодного «одаривания» учителей десятками букетов, – отмечает педагог Марина Сорокина. – Для нас важно не количество цветов, а внимание учеников. Если выбирать, на что тратить деньги – здоровье ребёнка или десяток букетов, которые завянут за неделю, я однозначно решаю в пользу детей.

Пожертвование от каждого класса можно будет проверить на сайте aleshafond.ru в разделе «Поступления». Все участники акции смогут получить фирменную атрибутику (флажки, ленты, плакаты, воздушные шары), а также благодарственные письма и подарки от партнеров.