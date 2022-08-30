Во Всеволожске отметили День города и района

День города Всеволожска и Всеволожского района отгремел в Парке «Песчанка». Было шумно и весело. Гости праздника окунулись в необычную атмосферу, круто повеселились. К вечернему концерту публики заметно прибавилось. Люди подпевали исполнителям и ликовали в ожидании салюта. Нетрудно было заметить, что праздник удался на славу.

С раннего утра Всеволожск гулял. Праздничные мероприятия проходили на разных площадках. Город был гостеприимен во всем, даже в плане погоды. Она выдалась замечательной – ярко светило солнце. Одним словом, повезло всем: и гостям, и организаторам.

На Юбилейную площадь приехал цирк. Ребятам очень понравилась вся программа. То, что происходило на сцене и вокруг нее, вызвало бы столбняк даже у самых пристрастных критиков. Сложнейшие трюки, которые исполняли. циркачи, сопровождались бурными аплодисментами.

Затем народ двинулся к парку возле всеволожского Центра культуры и досуга, где прошел арт-пикник «Городская среда». Посетители фотографировались в специальной зоне «Назад в прошлое, вперед в будущее». На танцевальной площадке «Старая пластинка» зажигали стиляги.

В это же время в Парке «Песчанка» было многолюдно. Общественное пространство гудело, как гигантский улей. Выставочные павильоны заняли площадку от главного входа и по всему парку. Торговали всем: сувенирная продукция, ремесленные товары, игрушки, посуда и разнообразная еда от сочных кавказских шашлыков до узбекского плова – привлекали внимание горожан.

Атмосфера царила откровенно радостная и заинтересованная. Давно забытые очереди выстраивались там и тут: за свежайшими изделиями кондитеров, за мороженым и яблоками в карамели. Всё это можно найти в любом магазине, но нет, на празднике оно вкуснее. И сколько общения! Встречаешь знакомых, обмениваешься ценной информацией — где что дают. Здесь запросто можно было провести весь день, забыв о времени.

Царевны на всю голову

Самые деловые и предприимчивые собрались в амфитеатре на бизнес-пикник. В неформальной обстановке, за чашечкой кофе или чая, рассказывали о делах насущных. О том, к примеру, как открыть свой бизнес или выжить в непростых условиях. Мероприятие прошло под эгидой Фонда развития предпринимательства Всеволожского района. Проект объединил чиновников, начинающих бизнесменов и уже «окрепших» предпринимателей. Участники отметили, что цель подобных инициатив – развитие предпринимательства, обмен мнениями и установление деловых контактов. Глядишь, некоторые из них – будущие миллионеры.

– Думаю, что благодаря предпринимательскому сословию экономика нашего родного края, Всеволожского района, будет только расти, – отмечает руководить Фонда развития предпринимательства Ирина Кондратьева. – Безусловно, любой бизнес сопряжен с трудностями. Думать о том, что всего можно добиться легко и сразу – легкомысленно. Путь к успеху и звездам лежит через тернии. Выживает самый целеустремленный. А любая неудача делает бизнес только сильней. В такой важный день хочу сказать, что Всеволожский район моя вторая малая родина. Сама я из Пятигорска. Всегда старалась внести свою лепту в его развитие. Самое наше главное достояние – замечательные и неравнодушные люди. В них я никогда не разочаровывалась.

Среди участников бизнес-пикника были депутаты, местные предприниматели, иностранцы, для которых Всеволожский район стал второй родиной.

Разговорились с депутатом города Всеволожска Полиной Поповой.

– Меня очень интересует тема малого и среднего бизнеса, особенно последние нововведения, – говорит собеседница. – Для предпринимателей важна поддержка государства. Многим необходима помощь в ведении бухгалтерии, информация о мерах поддержки. Такие площадки, где власть и бизнес могут обсудить проблемы, узнать много нового, чрезвычайно важны. Что касается Всеволожска, то сюда переехала в 1994 году. Я девушка с севера, родилась в Ноябрьске. Там суровой климат, так что не скучаю по нему. Именно Всеволожск считаю моей малой родиной. Это город моей судьбы, поэтому я всегда стараюсь принимать активное участие в его развитии.

– Очень люблю ваш город и никуда не хочу отсюда уезжать, – рассказывает индийский предприниматель Адит Рудра. – Родился я в Дели, но потом жил в деревне недалеко от столицы. В нашей глубинке нет ничего примечательного. О том, что поеду жить в Россию, мечтал всегда. Еще мальчишкой был поражен мощью русской культуры и русского народа. Я очень люблю людей, которые тут живут. В России я чувствую себя как дома. Даже привык к трескучим российским морозам. Недавно был на родине, в Индии. Изнемогал от жары.

Тем временем девушки выстроились в очередь на роспись кокошников от Татьяны Домбровской. Девушка признается, что Всеволожск давно стал городом, где она черпает силы. Одновременно бизнес-вумен ведёт мастер-класс.

– Как красиво, да у вас просто талант, – подбадривает рукодельниц мастерица в майке с надписью «Царевна на всю голову». – Не кокошник, а просто огонь! Творите, колдуйте и не бойтесь.

Оказалось, что недавно Домбровская приняла участие в съемках фильма в Олегом Тактаровым и Дарьей Мороз, и даже на пять минут побыла журналистом, взяв интервью у знаменитого артиста.

Золотой фонд Всеволожского района

Пока в амфитеатре шел бизнес-пикник, на главной сцене «Песчанки» можно было увидеть Родиона Газманова. Артист приехал на несколько часов раньше и тестировал звук. Постепенно дело шло к официальному торжеству. И вот звучат фанфары, на сцену выносят ладью, звучит гимн Ленинградской области в исполнении сводного хора творческих коллективов. Своеобразный подарок преподнес Драматический театр «На Литейном». Прозвучала композиция «Команда-47». Да, эта труппа способна удивлять. Отсюда заслуженные возгласы: «Браво!».

Под громкую музыку чествовали отличившихся. В искренних овациях зрители искупали всех, кто выходил на сцену, том числе и представителей нашей редакции, которая вот уже более двух десятилетий держит руку на пульсе общественного порядка. Главный редактор «Всеволожских вестей» Нина Николаевна Устичева была отмечена Почетной грамотой совета депутатов Всеволожского района, а редактор отдела экономики Владимир Шемшученко получил нагрудный знак «За заслуги перед Всеволожском».

– Прогресс в сфере социально-экономического развития Всеволожского района, следствие слаженной работы наших хороших управленцев, – уверен начальник архивного управления Ленинградской области Андрей Савченко. – Они ответственно относятся к своей работе и нацелены на результат. Предпосылок для развития немало. Здесь сосредоточены крупные предприятия. Но мастерство управленцев – одно из главных условий развития района. Вы умеете и сохраняете вашу богатую историю. И это еще один плюс.

– Еще три – четыре года назад было много вопросов, где и как провести такой грандиозный праздник, – сказал в поздравительной речи депутат Законодательного собрания Ленинградской области Саяд Алиев. – А теперь во Всеволожске прекрасный парк «Песчанка», где можно на высоком уровне проводить мероприятия.

На праздничной сцене состоялось торжественное награждение новых почетных граждан Всеволожского района. Заслуженные награды за успехи в труде отмечены Ольга Владимировна Ковальчук и Ирина Петровна Федоренко.

– Многочисленные регалии новых почётных граждан можно перечислять долго, – написал на своей странице «ВКонтакте» глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – Но главное — это огромный вклад в развитие системы образования. Наш район самый лучший в Ленинградской области. И самый большой. Тут живет около 560 тысяч жителей. Вот уже шестой год я возглавляю Всеволожский район. Только в нынешнем году мы запускаем шесть новых школ. Это почти пять тысяч мест для наших детей. Но и это не предел. Горжусь нашим районом, предпринимателями, которые тут трудятся. Едва бросив клич о помощи Донбассу, бизнесмены и наши неравнодушные жители за неделю собрали 11 тонн продовольствия. Наш район первый.

Как признался корреспонденту «Всеволожских вестей» Андрей Александрович, за шесть лет работы он научился выдержке, терпению и быстрому принятию важных решений.

– Наш район для меня не просто точка на карте, – признался ранее «Всеволожским вестям» глава района Вячеслав Кондратьев. – Я здесь родился, вырос, делал свои первые шаги в профессиональной сфере. Здесь моя семья, мои дети, уже подрастают внуки. Я душой болею за процветание нашей малой родины. Район развивается ускоренными темпами. Работают десятки производств, сельскохозяйственные предприятия. Большие успехи есть в энергетической, химической, деревообрабатывающей промышленности. Создаются условия для малого и среднего бизнеса, приходят инвесторы, создают новые рабочие места. Много внимания уделяется совершенствованию дорожной сети, социальной сфере и благоустройству.

– Я приехала во Всеволожский район из Мурманской области, – рассказывает заместитель руководителя администрации Светлана Хотько. – В нашей жизни, чтобы достичь успеха, нужно хлебнуть лиха. Огромный заряд энергии и сил получаешь тогда, когда решаешь самые злободневные проблемы района. Особенно если они касаются социального обеспечения населения.

Звездопад песен и впечатлений

Громкими аплодисментами публика встречала знаменитых певцов. Под вечер «Песчанка» была похожа на московские Лужники. Народу собралось немерено. Первой на сцену вышла Афина. Оригинальная, необычная, без конферансье и кричащих костюмов. Соло без примеси, как сказали бы вокалисты.

– Много лет назад я часто ездила за границу, – неожиданно начала свой рассказ певица. – Мне предлагали остаться. Но мне чужого не надо. Я люблю свою Родину. На чужбине мне тесно. Вот так родилась песня «Не зовите меня за границу». Сейчас я хочу, чтобы на земле воцарился мир и покой. Я очень люблю ваш город, где у меня скоро концерт.

Вообще, мудрая певица сумела сделать то, что оказалось не под силу целой армии поклонников. Афина никогда не поет под фонограмму и выкладывается на все сто. В дуэте с залужённым артистом России Сергеем Войтенко исполнила песню про любовь-проказницу, после чего уступила ему сцену. Затем на сцену вышел Газманов-младший. В нынешнем году это его второе выступление во Всеволожске. Ранее он выступал на Дне семьи, любви и верности. Правда, в тот день лил проливной дождь и народа на площади было мало. В этот раз певцу повезло. Он пел для огромной аудитории.

«Гвоздем» концертной программы стала Юлия Чичерина. Вместе с артисткой «Песчанка» то отплясывала, то грустила, то смеялась, то плакала. «А на войне, как на войне, дороже жизни смерть вдвойне», – возносилась к небу слова песни. Должно быть, о чем-то очень близком, потому что эмоции на лице певицы были не театральные. Она пела практически без передышки. Исполнила певица и свои знаменитые шлягеры и еще две старые известные песни – “Жара” и “Ту-лу-ла”.

Завершился праздник красочным фейерверком.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА