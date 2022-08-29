Тяжелоатлет из Агалатово стал сильнейшим спортсменом на Богатырских играх

В Приозерске прошли 19-е традиционные августовские Богатырские игры, в которых приняли участие сильнейшие атлеты из разных уголков региона. Богатыри Ленинградской области поднимали бревно на время, переворачивали 450-килограммовую покрышку, носили «чемоданы» по 110 кг и перетягивали автомобиль.

Как сообщает центр подготовки спортивных команд ЛО, в результате упорной борьбы в Богатырских играх сильнейшим стал спортсмен из пос. Агалатово Всеволожского района Андрей Козлов. Он является мастером спорта международного класса по тяжелой атлетике, призером мировых и европейских соревнований, чемпионом и призером России.

Фото ЦСП Ленинградской области