В садоводствах Всеволожского района проходят лекции о пожарной безопасности

Жители садоводства «Трудовой отдых» в Юкках встретились со специалистами государственной противопожарной службы Всеволожского района. В рамках встречи инструкторы противопожарной профилактики рассказали о правилах безопасности и ответили на популярные вопросы.

По статистике большинство бытовых пожаров случается из-за нарушений правил эксплуатации электроприборов и печного отопления. Мнимая экономия на замене неисправного удлинителя, небрежно оставленная на обогревателе одежда или нежелание своевременно проверять исправность печи могут стать причиной потери имущества, а иногда и жизни.

Специалисты не устают напоминать избитую истину – пожар проще предупредить, чем остановить. Именно поэтому регулярные профилактические беседы являются важной составляющей работы противопожарной службы. Только за этот год сотрудники региональных подразделений Леноблпожспас провели более 450 встреч с жителями частных секторов и садоводств.

Кроме того, уделяется большое внимание работе с детьми. С начала года в детских оздоровительных лагерях региона было проведено свыше 270 бесед, творческих конкурсов и лекций. Огнеборцы провели 5 тематических смен, более 30 спортивных тематических мероприятий и 27 акций «День в пожарной части».

Фото ОПГС Всеволожского района