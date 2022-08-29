Всеволожские шахматисты победили на Сельских играх

27 августа в Никольском прошли соревнования по шахматам в рамках XVIII Сельских спортивных игр Ленинградской области. Сборная команда Всеволожского района с разницей в 0,5 балла выиграла турнир у Гатчины и завоевала 1 место в общекомандном зачёте.

Как сообщает отдел физической культуры и спорта администрации ВМР, это не единственная победа Всеволожских спортсменов. Основные соревнования Сельских спортивных игр прошли ранее в Приозерске. Сборная команда Всеволожского района продемонстрировала свои мастерство и силу и завоевала золото в мас-рестлинге и в соревнованиях по силовому троеборью, а также почетное 3 общекомандное место в тяжёлой атлетике.