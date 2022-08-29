Во Всеволожском районе созрела любимая ягода медведя

Конец лета идеальное время для сбора черники – именно на излёте лета ягода окончательно вызревает, становится наиболее сладкой и ароматной. Однако вкусные плоды привлекают внимание не только человека, но и множества диких животных – от белок и птиц до медведей.

Черника – отличный сезонный корм. Несмотря на небольшую калорийность, обильно растущие ягоды способны накормить даже такое крупное животное, как медведь. А насыщенность углеводами способствует большему накоплению жира, столь необходимого в период зимней спячки.

– В это трудно поверить, но во второй половине лета черника для медведя является основным кормом! – отмечает биолог Павел Глазков в своем блоге «Каждой твари по паре». – В этом году ягоды много, а значит мишки наберут достаточное количество жира и успешно перезимуют.

Специалист также отметил, что полакомиться черникой не прочь и белки. Основным рационом для зверьков являются семена деревьев, однако рыжие проказницы с удовольствием едят сезонные ягоды и некоторые виды грибов. А вот для глухаря черника и вовсе одно из важнейших блюд в рационе. Разумеется, птицам нравятся ягоды, но до их созревания глухари едят стебли растения.

Однако если мелких грызунов и пугливых птиц грибникам и ягодникам опасаться не приходится, то встреча с косолапым нежелательна. Как правило, медведи сами не заинтересованы в контакте с человеком. Поэтому специалисты рекомендуют «предупреждать» хищника о своем присутствии: слушать музыку через динамик или петь песни, повесить колокольчик на рюкзак.

Если же вы столкнулись с хозяином леса, то рекомендуется медленно отходить назад по диагонали, по возможности, не поворачиваясь спиной к хищнику. Изредка медведи могут проявить любопытство и сами подойти к человеку. В этом случае категорически нельзя кричать или бросать что-либо в животное, чтобы не спровоцировать агрессию. Наиболее выигрышная тактика, как ни странно, поговорить с животным громким, но спокойным голосом, одновременно с этим увеличивая дистанцию движением по диагонали. Как правило, признав в незваном госте человека, медведь теряет к нему интерес.

Фото блога «Каждой твари по паре»