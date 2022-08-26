Специалисты рассказали жителям Ленобласти о правилах «тихой охоты»

Любители тихой охоты в Ленинградской области должны руководствоваться девизом: «Не уверен – не бери!» Об этом в очередной раз напомнила научный сотрудник лаборатории систематики и географии грибов Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН Л.Б. Калинина.

Есть два типа грибов: пластинчатые и трубчатые. Для того чтобы определить тип, надо просто заглянуть под шляпку. Так вот, по словам Л.Б. Калининой, ядовитых трубчатых грибов в Ленинградской области нет. Единственный неприятный для человека трубчатый гриб – это «ложный подберезовик», или по-другому его называют «желчный» гриб. Опасен он только тем, что один такой экземпляр своим горьким вкусом может испортить целую кастрюлю сваренных грибов. Значительной угрозы для здоровья он не представляет.

Зато пластинчатые грибы Л.Б. Калинина на всякий случай не рекомендует брать вообще. Потому что в Ленинградской области в большом количестве встречаются белые и бледные поганки (хотя ещё совсем недавно считалось, что бледных поганок у нас нет). Поганка настолько сильно поражает печень, что иногда спасти человека можно только с помощью пересадки органа. Считается, что даже четверти шляпки белой поганки достаточно, чтобы убить человека, а для ребёнка – и того меньше. И даже один случайно попавший в корзинку с другими грибами кусочек от поганки может привести к летальному исходу. Поэтому такой гриб лучше даже не трогать руками. Начинающие грибники часто путают ядовитые грибы либо с шампиньонами, либо с опятами.

Предупредила Людмила Борисовна и о том, что народные способы опознания ядовитых грибов, к сожалению, не работают. Говорят, что если грибы повреждены червями, то это значит, что они съедобные. Но именно поганки часто бывают повреждёнными, потому что их любят слизни. И это выглядит как следы червей. Не получается с полной достоверностью определить, ядовитый гриб или нет, опираясь только на то, пожелтеет он или посинеет. Это не всегда даёт верный результат. Также ошибочно считать, что если съесть «неправильный» гриб, то отравление проявится в течение шести часов. Наоборот, самые опасные грибы имеют отсроченные последствия – иногда симптомы отравления проявляются только через несколько дней, но человека спасать в это время уже поздно. Не защищает от сильных токсинов и тепловая обработка. Поганки и мухоморы остаются ядовитыми даже после того, как их несколько часов варили в воде.

В 2021 году в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени Джанелидзе поступило 37 человек с острыми отравлениями от грибов. Всех удалось спасти. Об этом 18 августа на пресс-конференции сообщил руководитель отдела клинической токсикологии этого института и по совместительству – главный внештатный специалист-токсиколог Министерства здравоохранения России А.Н. Лодягин. В этом году грибной сезон только начинается. Но на 18 августа уже 14 человек поступили с острыми отравлениями. Одну девушку спасти не удалось. Анализируя все случаи, А.Н. Лодягин заявил, что чаще всего за помощью обращаются люди, отравившиеся мухоморами. Это либо те, кто употребляет мухоморы ради «кайфа», либо доверчивые люди, которые верят, что если употреблять мухомор постоянно и в малых дозах, то это укрепит их иммунитет. Вместо укрепления такие люди оказываются на больничной койке. Иногда в Институт скорой помощи доставляют детей, которые сами, по незнанию, собрали ядовитые грибы где-нибудь возле дома или на лесной опушке.

Но что делать, если вы уже съели плохой продукт и отравились? Врача вызывать надо обязательно. А до приезда скорой помощи желательно освободить желудок старым дедовским способом: выпить стакан воды и надавить на корень языка, тем самым вызвав у себя рвоту. Но все равно надо знать, что при отравлении поганками даже такой способ очищения желудка не помогает. Можно ещё попробовать такой метод: растворить в половине стакана воды сразу от 5 до 10 таблеток активированного угля, а потом эту смесь выпить маленькими глотками.

Но самое лучшее, что мы можем сделать для собственной безопасности, – это не брать в лесу гриб, если есть хоть какие-то сомнения.

Людмила ОДНОБОКОВА