Прадедушка современных локаторов

Сегодня мы часто слышим информацию о слаженной работе наших воинов противовоздушной обороны в ходе Специальной военной операции на Украине. Они перехватывают в воздухе летательные аппараты противника, осуществляя защиту стратегически важных объектов и населенных пунктов.

Предлагаю читателям вернуться лет на 80 назад и вспомнить, как начиналась эра импульсной локации в нашей стране.

Засекреченный объект на далекой окраине поселка Токсово – сейчас это последние дома улицы Советов – на территории в несколько гектаров, окруженной со всех сторон забором с колючей проволокой, находился полигон Кировского завода. На этом полигоне инженеры и рабочие завода проводили ходовые испытания танков КВ-1, Т-1 и тягачей для тяжелой артиллерии. Здесь поздней осенью 1939 года были возведены две десятиметровые вышки, просторная казарма и небольшой домик для аппаратуры. Все сооружения были в антеннах, охрана строга, сотрудники молчаливы. Так и появился в Токсово объект особой технической секретности «Редут-1». По поручению А.А. Жданова работы по импульсной локации проводили сотрудники Ленинградского физико-технического института под руководством академика А.Ф. Иоффе. Рабочей группой руководил будущий академик Ю.Б. Кобзарев.

Надо сказать, что место для радиолокационной станции было выбрано не случайно. В те годы эта местность находилась на территории запретной зоны. Доехать поездом можно было только до станции Токсово, а для следования дальше в Кавголово, Осельки и Васкелово нужен был специальный пропуск. Даже спортсменам, для того чтобы приехать на тренировку на базу Института физкультуры им. П.Ф. Лесгафта, «Динамо» или СКА, тоже нужен был пропуск.

Одной из причин выбора этой локации для объекта «Редут» было и то, что именно здесь проходит так называемая «камовая гряда», сформировавшаяся во время ледникового периода и простирающаяся от Токсово в сторону Васкелово и далее до Зеленогорска. Высота гряды в районе Токсово – Кавголово на сто метров выше «нулевой Кронштадтской отметки», то есть уровня моря. Так что, установив оборудование в этом месте, ученые получили значительно больший, чем на равнине, «эфир».

Станция была окутана маскировочными сетями, так что неопытный взгляд не видел ничего необычного. Первые опыты в ходе советско-финской войны зимой 1939 года подтвердили эффективность исследований. Одна вышка была предназначена для изучения лучей-радиосигналов, а вторая принимала их отражение от воздушных судов – самолетов или аэростатов.

На защите Родины

В марте 1940 года академик Иоффе доложил начальнику Штаба обороны Ленинграда Жданову об успешном завершении исследований и возможности использовать полученные результаты для производства оборудования по обнаружению самолетов, которое будет установлено на автомобилях передвижных станций. Летом 1940 года на вооружение Красной Армии были приняты первые передвижные РЛС, смонтированные на шасси грузовых машин – «Редут» (РУС-2). Эта РЛС не только обнаруживала самолеты на значительном расстоянии и направление их движения, но и позволяла следить за их перемещениями в пространстве, то есть самолеты можно было засечь на любой высоте, определить их азимут и скорость, причем определению поддавались как групповые цели, так и единичные. Впервые были применены вращающиеся антенны, впервые была видна и понятна динамика перемещения воздушных объектов. Тактико-технические данные «Редутов» позволяли обнаруживать самолеты противника на расстоянии до 120 км. Блокадные же операторы научились засекать воздушные цели на расстоянии 150, 200 и даже 230 км. Абсолютным рекордом дальности обнаружения стали 270 км. Такой дальностью обнаружения не обладала ни одна станция воюющих сторон.

«Редут-1» включился в боевую работу 3 июля 1941 года. Первыми операторами его были разработчики станции – сотрудники ЛФТИ: П.А. Погорелко и Н.Я. Чернецов. Но для эксплуатации передвижных станций РУС-2 в воинских частях не хватало специалистов. По указанию партийных органов из запаса в воинские подразделения были призваны более 30 сотрудников, владеющих знаниями по эффективной эксплуатации установок, среди которых были Г.Н. Шеин, К.А. Белкович, В.И. Богомолов, Э.И. Головоневский, М.Д. Гуревич, И.М. Завгороднев и другие.

Радиолучевые двухпозиционные средства обнаружения «РЛД Редут» производились на предприятиях Ленинграда. Станция «Редут-2» была установлена в Юкках; «Редут-3», «Редут-4» и «Редут-5» находились в оперативном подчинении командования Краснознаменного Балтийского флота. «Редут-6» располагался на окраине Ваганово, «Редут-7» – в Мяглово, а позже – в Эстонии.

В годы блокады «Редуты» осуществили проводку 98 944 одиночных и групповых целей. Число самолетов, прошедших через индикаторы локаторов, составило 207 405. «Редут-13» был способен обнаруживать даже крылатые ракеты ФАУ-1 и ФАУ-2. По наводкам локаторов были сбиты более 1500 самолетов противника. Гитлеровское командование так и не узнало о существовании радиолокационных станций в Ленинградской области.

Шли бои. Фашистов гнали с нашей земли. Промышленность поставляла новые станции. Индексы их по мере модернизации менялись: «Редут-0», «Редут-01» и т.д. Появилась система опознания «Я-свой», позволяющая определять принадлежность воздушных целей. В мае 1943 года был сформирован «Редут-0» по наведению истребителей. Он находился в поселке Углово, недалеко от станции Корнево. С помощью этого «Редута» с октября 1943 года по февраль 1944-го было сбито 23 самолета противника.

Нам, всеволожцам и ленинградцам, особенно дорог «Редут-1», который служил делу обороны города Ленина в дни блокады. Ленинградская служба ПВО спасла жизнь тысячам людей, охраняя город и Дорогу жизни. Мало кто знал, что воздушные тревоги в городе объявлялись именно по сигналам «Редутов», а происходило это 642 раза.

Застывшая память

Долгое время в Ленинградской области не было обозначено никаких памятных мест, связанных со знаменитыми локаторными установками. В 2000 году энтузиасты-токсовцы решили – памятнику быть! Инициативную группу по его созданию возглавил полковник в отставке Николай Есиновский и краевед Владимир Кудрявцев. Идею горячо поддержали и в администрации поселка Токсово. Место, на котором во время войны были расположены локаторы, оказалось на частной территории, и тогда для размещения памятника выбрали площадку у северных ворот военной части № 20113, в непосредственной близости к шоссе. Командование Ленинградского военного округа оказало помощь и выделило антенну современной радиолокационной станции, а рядом с ней установили информационный стенд, рассказывающий о работе РЛС в дни блокады, фотографии операторов и материалы о развитии военной радиолокации в Ленинградском военном округе в послевоенные годы. Торжественное открытие памятника состоялось 9 мая 2003 года.

Леонид Баранов, ветеран Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., почетный гражданин Всеволожского района ЛО, заслуженный тренер РСФСР