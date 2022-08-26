Под углЁм зрения

К угольной площадке в посёлке Токсово полетели камни недовольства. Ситуация с несанкционированной свалкой всколыхнула местную общественность.

Информация дошла до уполномоченного по правам человека в Ленинградской области Сергея Шабанова. Он обещал разобраться и сразу начал расследование. Лёд тронулся. На место устремились проверяющие из разных инстанций. И хотя угольная площадка на Инженерной улице в 300 метрах от железнодорожной станции ещё не ликвидирована, глас недовольных жителей был услышан. А там, глядишь, дело дойдет и до финала.

Болевая точка

…Этой давней истории пошёл пятый год. Первые письма гнева в адрес администрации Токсовского городского поселения полетели еще в 2018-м.

К ним обратилась местная пенсионерка, которая сигнализировала чуть ли не об экологической катастрофе. Она была уверена, что местные власти должны собраться и ликвидировать угольную площадку.

– Черные кучи загрязняют воздух и близлежащую территорию, – написала тогда в письме возмущенная женщина. – Из-за этого прилегающая территория покрылась черной угольной пылью и другими загрязняющими воздух веществами. Это может стать причиной ухудшения здоровья, что небезопасно. Такие угольные площадки серьезно меняют экологию. Как это аукнется для здоровья окружающих?

Оказалось, что у этого земельного участка весьма занимательная предыстория. Долгие годы надел принадлежал ООО «Всеволожский гортоп». Первым делом Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области Сергей Шабанов обратился в Роспотребнадзор. Проверка выявила нарушения санитарного законодательства. Выяснилось, что отсутствует проект обоснования размеров промзоны и проект предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ.

«Устранить нарушения требований федерального законодательства и СанПин», – вынесли вердикт директору ООО «Всеволожский Гортоп» наведавшиеся двумя месяцами позднее проверяющие Ленинград-Финлядской транспортной прокуратуры.

Но не тут-то было. Решение контролеров было проигнорировано. Управление Роспотребнадзора обратилось с иском во Всеволожский городской суд. Правда, и в этот раз всё тщетно. Дело в том, что произошла замена организации, осуществляющей деятельность на земельном участке, занятой угольной площадкой. Вместо ООО «Всеволожский Гортоп» появилось ООО «Вирго». Как полагают в офисе Уполномоченного по правам человека, это был всего лишь маневр. На деле состоялась банальная замена наименований. Угольная площадка так и продолжала действовать.

«Таким фокусам, какие произошли, позавидовал бы даже великий Гудини. Ну а Дэвид Копперфильд, по сравнению с нашими фокусниками, просто мальчишка. Всем дали фору предприимчивые граждане! Не исключено, что компания ООО «Вирго» перешла под контроль родственников владельцев «Всеволожского гортопа», – считают возмущенные жители.

Новый собственник обратился в администрацию Токсово. Просил предоставить в аренду земельный участок, на котором осуществлялась деятельность по складированию угля. Местные власти ему отказали. Пытаясь найти истину, владелец угольной площадки обратился в суд. Фемида решила, что ООО «Вирго» не имело и не имеет правового основания занимать указанный земельный участок. Всё это чаще напоминает игру в теннис: успевайте следить за мячом.

Под прицелом контролёров

Возмущенные граждане отмечают, что сегодня многие считают Токсово курортным раем Ленинградской области.

– О какой зоне отдыха можно говорить, когда такое безобразие происходит в поселении? – говорят пенсионеры. – Пыль наносит огромный вред экологии. Нельзя ли перенести угольную площадку подальше, туда, где есть специально отведенные под хранение угля места. Да, сейчас, когда лето, площадка не так загружена. А что будет зимой, когда спрос на топливо увеличится в разы?

Уполномоченный по правам человека обратился в местную администрацию. В ответ он получил информацию о выданном ООО предписании об устранении нарушений требований земельного законодательства. Однако собственник дважды (в октябре 2021 года и марте 2022 года) проигнорировал это требование.

В апреле текущего года в прокуратуре Ленинградской области произошли изменения. Новым главой ведомства стал Сергей Жуковский. Уполномоченный начал рабочую встречу с прокурором с этого «угольного дела». Сергей Анатольевич отреагировал очень быстро, организовал проведение проверки, и через месяц было получено обнадёживающее письмо.

В нём сообщалось, что проверка подтвердила доводы Уполномоченного – правообладателем земельного участка является администрация Токсовского поселения, следовательно, он используется ООО «Вирго» неправомерно. Получив «рекомендации» прокуратуры и в связи с неисполнением ООО неоднократных предписаний органа местного самоуправления, администрация Токсово направила в суд исковое заявление с требованием освободить земельный участок и привести его в первоначальное состояние.

«Фактическое устранение нарушений поставлено Всеволожской городской прокуратурой на контроль», – такими словами завершил своё письмо Сергей Жуковский.

Теперь, когда к «угольной» ситуации приковано внимание областной прокуратуры, наконец-то удастся поставить точку в этой длящейся годами истории.

– Мы направили исковое заявление в суд с прошением обязать ООО «Вирго» за свой счёт освободить земельный участок, – рассказали «Всеволожским вестям» в администрации Токсовского городского поселения. – Территория с кадастровым номером 47:07:0502034:436 находится по адресу: ул. Инженерная. Категория: земельный участок № 2Б. Виды разрешенного использования – магазины, общей площадью 2946+ 19 кв.м. Отметим, что администрация требует привести участок в первоначальное состояние.

Право собственности ООО «Вирго» на движимое имущество, расположенное на вышеуказанном земельном участке, подтверждается договором купли-продажи недвижимого имущества, заключенным между ООО «Вирго» и физическим лицом, что подтверждает незаконное занятие земельного участка и размещение на нём незаконных построек. Хотим обратить внимание на то, что вид разрешенного использования участка – магазины. Однако ООО «Вирго» использует указанный участок в целях складирования угля, что нарушает действующее законодательство РФ.

Ирэн ОВСЕПЯН