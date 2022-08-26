Врач Всеволожской больницы отправился в Енакиево

В Енакиево выдвинулся очередной «десант» медиков из Ленинградской области. Кардиолог, фельдшер скорой помощи и рентген-лаборант Гатчинской больницы, а также врач-невролог Всеволожской больницы 26 августа выехали в подшефный региону город.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, специалистов встретят коллеги из предыдущей команды и передадут дела, а трое их них останутся еще на месяц. Основная задача сохраняется – охватить диспансеризацией как можно больше жителей.

Напомним читателям, что всеволожские врачи уже не единожды отправлялись на помощь жителям подшефного города Енакиево. Помимо высококвалифицированных специалистов, регион отправляет в города Донбасса медикаменты и необходимую для диагностики технику.