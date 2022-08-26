Во Всеволожске готовится к открытию новая игровая площадка

На улице Дружбы и Связи в микрорайоне Бернгардовка завершается благоустройство новой площадки. Сейчас рабочие устраняют мелкие недочеты, и в ближайшие дни общественная территория будет открыта для жителей.

Как сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района, работы проведены в рамках проекта Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На площадке установлены игровые и спортивные комплексы, созданы аккуратные зоны отдыха с крытыми скамейками. Большое внимание уделено общему виду территории – объекты выполнены в спокойных тонах, акцент сделан на использование деревянных материалов.

Помимо непосредственно игровой площадки благоустройство охватило и близлежащую территорию. Теперь жители смогут отдохнуть на скамейках-качелях в окружении гармонично подобранных архитектурных форм, часть из которых в ближайшее время будет превращено в цветники.

Есть здесь и специальные стоянки для велосипедистов. Также по всей территории установлены урны и продуманная система освещения.