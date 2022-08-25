В Юкках прошел пленэр памяти Сергея Опульса

Первый пленэр памяти Сергея Опульса прошёл у стен храма Рождества Иоанна Предтечи в Юкках, для участия в котором были приглашены все, кому понятен смысл литургии и в то же время – кто понимает толк в цвете, композиции и красках и в целом любит живопись с натуры.

Как было сказано настоятелем храма, протоиереем Григорием Григорьевым, по благословению которого и состоялось это необычное культурное мероприятие, «участники поощряются, а созданные работы будут выставлены в храме на праздник Преображения Господня».

И вот – дана команда «Живописцы, окуните ваши кисти!», и два десятка участников от семи и старше, любители и профессионалы, владеющие разными техниками и не владеющими никакими, но испытывающие непреодолимое желание запечатлеть эту живую красоту, взялись за работу. И вышли на свет и сам храм, и райский сад, его окружающий, этюды и акварельные зарисовки, карандашные наброски и самые настоящие полотна, – и теперь ими может полюбоваться каждый, кто приходит в храм в Юкках на литургию и исповедь.

Но несколько слов о художнике, в память о котором и прошёл этот пленэр. Его настоящее имя Сергей Маркович Павлов, Опульс – это творческий псевдоним в память о его немецких предках. Опульс родился в Ташкенте, воевал в Афганистане, жил и работал в Санкт-Петербурге. Член Союза художников России, бакалавр современного искусства, победитель художественных конкурсов России и зарубежья. Организовал и провел художественный проект «Памятные места и храмы Александра Невского», приуроченный к 800-летию князя. За этот проект был награжден памятным знаком от наместника Александро-Невской лавры епископа Кронштадтского Назария. Среди наград художника – памятная медаль «Миротворец». И на его полотнах – горы Тянь-Шаня и озеро Иссык-Куль, мир и война, закаты и храмы Санкт-Петербурга, циклы о Коневце и Валааме, где художник целый год провел в качестве послушника, утверждая, что это и было самое настоящее постижение Храма…

Татьяна ТРУБАЧЕВА