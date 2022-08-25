Во Всеволожском районе почтили память девушек-лесорубов

23 августа у памятника девушкам-лесорубам прошёл митинг. На памятнике – 10 имен и фамилий, а на самом деле 12 человек погибло сразу от удара вражеской артиллерии в августе 42-го…

Еще 57 девушек были ранены в тот очень хороший, удачно начинавшийся августовский день. Тела двух девушек, по свидетельству очевидцев, забрали и похоронили родные, а десять девчонок остались навеки лежать все вместе, так же дружно, как и работали, – в той самой воронке от снаряда. Не было у них родных, или у тех не было сил, чтобы забрать и похоронить девочек? Нет у нас ответов сегодня на многие вопросы.

– Хотя что тут гадать, как это было? – говорила в тот день на митинге Нина Петровна Григорьева, много лет проработавшая в системе «Ленлес», сама житель блокадного города, ребенком пережившая блокаду. – Невероятно трудно представить себе, в каких условиях жили и работали эти совсем юные девочки, по сути дела, ещё дети, – жизнь в сырых землянках, 12 часов в лесу, где надо было свалить, освободить от сучьев и распилить огромные деревья, скудное питание… И вопрос: живы ли были их родители в городе, охваченном голодом и холодом? Или они приехали в Ленинград учиться из других городов?

Более пяти лет назад открылась для коллектива Всеволожского лесничества эта трагическая история. Для коллектива лесничества стало традицией встречать и 9 Мая, и день гибели девушек, то есть 23 августа, памятными митингами.

– И что очень важно, на эти события откликается молодежь, – подчеркнула на этой встрече и.о. начальника отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Е.Ю. Куликова. – Мы приехали с юными волонтерами Победы, к 9 Мая подготовили литературную композицию учащиеся Ново-Девяткинской школы. Это очень важно, потому что в таком месте, как этот мемориал, историю ощущаешь иначе.

После окончания памятного митинга директор лесничества предложил всем присутствующим прогуляться по Саду памяти, отведать и яблоко, и грушу сорвать. Ещё один наш старый знакомый – лесничий Петр Сергеевич Захаров – сообщил, что ни одно деревце в этом саду не засохло, не было сломано и буквально все прижились и дали урожай.

Татьяна ТРУБАЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА