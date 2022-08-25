Во Всеволожске сотрудники Росгвардии нашли потерявшуюся 5-летнюю девочку и вернули ее бабушке

Сегодня, 25 августа, во Всеволожске сотрудники отдела вневедомственной охраны по Всеволожскому району нашли 5-летнюю девочку, которая потерялась, когда пошла вместе со своей бабушкой в торговый центр.

При патрулировании сотрудники Росгвардии на перекрестке Александровской и Ленинградской улиц увидели плачущую девочку, которая была на улице одна, и сразу же направились к ней. Выяснилось, что она потерялась во время похода в магазин вместе со своей бабушкой и теперь не может ее найти, из-за чего сильно испугалась.

Росгвардейцы успокоили девочку и, расспросив ее, смогли получить описание, а также приметы ее бабушки, после чего их передали дежурным нарядам вневедомственной охраны. Вскоре сотрудники Росгвардии обнаружили родственницу потерявшейся девочки, которая искала ребенка на одной из соседних улиц. Наряд вневедомственной охраны передал женщине ее внучку, а затем вернулся на маршрут патрулирования.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО