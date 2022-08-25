Во Всеволожске пройдет День памяти поэта Николая Гумилева

26 августа любители творчества знаменитого поэта соберутся на XXXI музыкально-поэтическом вечере под открытым небом на берегу реки Лубья. В программе выступления историков, литературоведов, писателей и авторов-исполнителей.

По традиции мероприятие начнётся с панихиды по поэту, которая пройдет в 16.00 в церкви св. равноапостольных Константина и Елены. Затем в 17.00 на мосту Николая Гумилёва (ул. Советская) пройдет музыкально-поэтический вечер.

Желающие принять участие в творческом вечере могут обратиться к председателю правления Всеволожского историко-краеведческого объединения «Русское наследие» Ирине Гуреевой-Дорошенко по телефону +7 921 993-08-54.

Также почитатели творчества поэта соберутся в этот день на территории Ржевского полигона (в районе 3 км Дороги жизни). Здесь в 12.00 пройдут панихида и возложение цветов.

Ну а Всеволожская межпоселенческая библиотека подготовила тематическую выставку. Ознакомиться с ней можно в 13.00 по адресу: Колтушское шоссе, дом 110.