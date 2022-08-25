Во Всеволожске открылся частный музей имени Гергарда Вокка

Бывший директор Всеволожского государственного историко-краеведческого музея, член Союза писателей Ленинградской области и Санкт-Петербурга, почётный гражданин города Всеволожска М.С. Ратникова сообщила в редакцию об официальном открытии частного музея, которое состоялось 23 августа.

Напомним, что Государственный историко-краеведческий музей в нашем городе она открывала дважды: 13 января 1988 года и во второй раз — после пожара музея, который произошёл в ночь на 13 октября 2000 г. Марина Семеновна была единственным и бессменным директором этого учреждения культуры 32 года.

После закрытия музея и ухода с должности директора М.С. Ратникова решила открыть частный музей имени кавалера ордена Ленина, историка-краеведа, первого почётного гражданина города Всеволожска Гергарда Яковлевича Вокка.

Радость открытия разделили с ней гости: А.В. Астафьев, Д.В. Силаев, А.Б. Войцеховский, В.М. Овсянников, Н.С. Шум, М. Ю. Осадчук, Я. Ильяйнен, И.Б. Иванова, а также прямой потомок сразу нескольких генералов войны 1812 года Л.Г. Герцева.

Из библиотеки города Кировска к праздничному столу доставили пирог. Открытие прошло в праздничной обстановке. В адрес М.С. Ратниковой и ее супруга Д.Н. Шадькова, усилиями которых был создан музей в мемориальном доме Г.Я. Вокка, прозвучало много теплых слов.

Музей (Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 63) будет работать по воскресеньям, с 12 часов дня до 18 часов. Вход свободный.